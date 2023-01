Unteriberg SZ Nach persönlichem Gespräch: Wendy Holdener erhält Ausnahmebewilligung für Bauprojekt Die Gemeinde Unteriberg kennt eigentlich keine Flachdächer. Für Skiass Wendy Holdener wurde am Schluss aber eine Ausnahme gemacht. Der Entscheid war umstritten und sorgt für Gespräche. Jetzt kommentieren 24.01.2023, 21.11 Uhr

Skistar Wendy Holdener. Bild: Erhard Gick (Archiv)

Wer Erfolg hat, hat Neider. Diese Binsenwahrheit muss nun auch die Schwyzer Skirennfahrerin Wendy Holdener erleben. Ende letzten Jahres wurde öffentlich, dass sie zusammen mit Familienangehörigen in ihrer Heimat ein Bauprojekt mit insgesamt elf Wohnungen realisieren will. Mindestens drei Wohnungen sollen von der Bauherrenschaft selber genutzt werden, der Rest wird vermietet.

Das Projekt kommt an, wie ein Blick auf die Homepage zeigt. Bis auf eine waren vor Kurzem bereits alle Wohnungen reserviert. Die leicht erhöhte Wohnlage in einem modern gestalteten Neubau, in dem die höchsten Klima- und Technikstandards eingebaut wurden, zieht.

Wer sich in den Restaurants im Ybrig umhört, vernimmt aber auch weniger Schönes. «Ja, ja. Für Wendy wird eine Ausnahme gemacht», heisst es. Grund ist das Baureglement der Gemeinde Unteriberg. Es untersagt den Bau von Flachdächern, ausser es gibt eine Ausnahmegenehmigung. «Flachdachbauten sind nur in Ausnahmefällen gestattet», heisst es da in Artikel elf, Absatz drei. Und dies, obwohl es schon vereinzelte Flachdächer auf Gemeindegebiet gibt – allerdings ältere.

Das geplante vierstöckige Mehrfamilienhaus. Bild: PD

Frühe Abklärungen, zuerst ohne Erfolg

Eine Ausnahmebewilligung konnte sich nun die schnelle Skifahrerin zusammen mit der Sambucus Architektur Unteriberg ergattern. Der Weg dorthin war aber alles andere als einfach, wie dem Protokoll des Gemeinderates zu entnehmen ist, in das der «Bote der Urschweiz» aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips Einblick haben konnte.

«Es ist alles entschieden, da gibt es nichts mehr zu ändern», sagt denn auch der interimistische Bausekretär, Patrick Wessner, vom Unteriberger Bauamt. Weshalb das so ist, das zeigt ein Blick ins Gemeinderatsprotokoll. Schon 2020 machte die Bauherrschaft Vorabklärungen betreffend einem Flachdach. Die Baukommission entschied, «keine Ausnahmebewilligung für ein Flachdach in Aussicht zu stellen».

Aufgrund dieses negativen Entscheids führte der Gemeinderat Hanspeter Hohl mit der Sambucus ein «persönliches Gespräch». Mit positiven Folgen für die Holdeners. Die Bauherrschaft verwies auf das Baureglement, «dass in ausserordentlichen Fällen eben ein Flachdach möglich» ist.

Am 24. Februar beriet die Baukommission erneut und entschied, «aufgrund des Standortes (das Haus kommt am Dorfrand und nicht in der Kernzone zu stehen), dass ein Flachdach möglich ist». Am 15. September wurde von der Bauherrschaft daraufhin ein «Gesuch um einen anfechtbaren Vorentscheid eingereicht».

Sogar das Verwaltungsgericht kam zum Zug

Neben der Randlage und der gesetzlichen Möglichkeit wurde auch damit argumentiert, dass ein Flachdach «sogar besser» in die Landschaft passe. Zudem handle es sich um eine optimale Baute in raumplanerischer und energetischer Hinsicht. Schliesslich, so heisst es im Protokoll weiter, werde das Baureglement schon bald überarbeitet. Da würden Flachdächer zum Thema. Gelobt wird auch, dass es sich um ein hochwertiges Projekt handle, es verspreche somit auch für die Gemeinde «Vorteile und sorgt für positive Impulse».

Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde an die Regierung wurde anschliessend abgelehnt und versandete. Dem Gesuchsteller wurde zugutegehalten, «dass das Projekt sehr stimmig sei». «Durch die dezentrale Wirkung der Baute vermag auch das Flachdach nicht negativ herauszustechen. Das Gebäude sei sogar sehr harmonisch.» Aus all diesen Gründen, und weil es immerhin vereinzelt schon Flachdächer gibt in Unteriberg, bekam Wendy Holdener Ende Jahr grünes Licht zum Neubau.

