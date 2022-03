Schwyzer Chauffeure holen ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz

UNTERIBERG/UKRAINE «Sie hat zuerst ihren Mann angerufen» – wie Schwyzer Flüchtlingen helfen Armin Horat und Anton Schelbert haben 40 ukrainische Flüchtlinge von der polnischen Grenze ins Ybrig gefahren. Eine bewegende, unglaublich traurige Geschichte. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 08.03.2022

Exklusiv für Abonnenten

Daria ist mit ihren Kindern und der Schwester aus der Ukraine geflüchtet. Sie spricht weder Deutsch noch Englisch. Auf die Frage, wo der Papa ist, werden die Augen von Daria feucht. Er sei da geblieben, sagt sie und wendet sich ab. Die Schwester sagt: «Ihr Mann ist im Krieg.» Die vier kommen aus Saporoshje.

Die Geschäftsleiterin des Hotels Minster in Unteriberg stammt ursprünglich aus der Slowakei. Sie kann mit den Flüchtlingen sprechen. «Ich spreche aber nicht über den Krieg», sagt Geschäftsleiterin Maria Kahramanoglu. Sie hat die vier am Sonntag spontan aufgenommen, als Anton Schelbert von der Drusberg Reisen AG sie nach einer Unterkunft fragte, wie der Bote der Urschweiz berichtet.

«Minster»-Geschäftsleiterin Maria Kahramanoglu (2. von links) hat die vier Flüchtlinge aus der Ukraine gratis im Hotel aufgenommen. Bild: Andreas Seeholzer / Bote der Urschweiz

«Bis am Samstag können die vier bleiben», sagt Maria, «dann habe ich wieder neue Kundschaft, und sie müssen gehen.»

Der Ukrainer, den sie alle nur «Svetya» nennen

Allenfalls können die vier dann in einem Gasthaus eines Bekannten von Maria unterkommen – doch das ist alles noch unklar. Für die vier verantwortlich fühlt sich der Ukrainer Svyatoslav Shalayode, den sie alle nur «Svetya» nennen. Der in Trachslau wohnhafte Svetya war es, der die Fahrt an die polnische Grenze organisierte.

Wie Svetya gestern auf Anfrage sagte, hat er die vier in den Kanton Schwyz mitgenommen, «weil sie Angst hatten, in Zürich zu bleiben». Rund die Hälfte der 40 Flüchtlinge, die am Wochenende mit der Drusberg Reisen AG in die Schweiz flüchteten, sind in Zürich geblieben. Der Rest ist bei Bekannten oder dann eben im Hotel Minster untergekommen.

Die beiden Chauffeure Armin Horat (links) und Anton Schelbert vor dem Bus der Firma Drusberg Reisen AG. Bild: PD

Für Anton Schelbert, Geschäftsführer der Firma Drusberg Reisen AG, war die Fahrt an die polnische Grenze ein Risiko.

«Wir haben nicht gewusst, ob wir uns damit noch im gesetzlichen Rahmen befinden.»

Dann habe er sich zusammen mit seiner Familie aber für die Fahrt entschieden, weil er sich an das erinnerte, was ihm sein Grossvater einst gesagt hatte: «Als wir in der Schweiz eine Hungersnot hatten, haben wir Getreide aus der Ukraine erhalten.»

Innert weniger Minuten für die Schweiz entscheiden

So fuhr er am Donnerstag, 3. März, um 20.30 Uhr los. «Zuerst fuhren wir nach Zürich, um dort Hilfsgüter wie Windeln, Babynahrung, Medikamente und Kleider abzuholen.» Rund 24 Stunden später erreichten die beiden Chauffeure Anton Schelbert und Armin Horat die Stadt Przemysl an der polnischen Grenze. Dort übernachteten sie in einem ehemaligen Kulturzentrum – zurzeit ist es ein Flüchtlingslager.

Ukrainische Flüchtlinge steigen in den Bus aus dem Kanton Schwyz. Bild: PD

Am nächsten Tag fuhren sie an die Grenze. Dort entschieden sich 40 Menschen für die Reise in die Schweiz, Platz gehabt hätten 56. Schelbert erinnert sich:

«Viele wollten am liebsten nahe der Grenze bleiben. Für eine Reise in die Schweiz mussten sie sich innert weniger Minuten entscheiden. Eine Frau hat zuerst ihren Mann angerufen und ihn gefragt, ob sie in die Schweiz flüchten soll.»

Armin Horat, zweiter Chauffeur, weiss, «dass die Flüchtlinge nicht arm sind, aber sie haben nur gerade so viel mitnehmen können, wie wenn wir hier den Tierpark besuchen». Eine Mutter mit Kindern hatte nebst den Kleidern, die sie trugen, gerade mal eine kleine Sporttasche dabei. Auf der Rückfahrt seien die Flüchtlinge durch ihre anspruchslose Art aufgefallen, so Horat weiter, «sie wollten uns unter keinen Umständen zur Last fallen». Auf der ganzen Fahrt hätten die Schwyzer sehr gute Erfahrungen mit den Flüchtlingen gemacht.

Die Verantwortlichen im Bundesasylzentrum Zürich an der Duttweilerstrasse seien sehr unfreundlich gewesen, sagt Horat:

«Sie wollten die Flüchtlinge erst nicht aufnehmen. Sie haben uns gesagt, dass wir mit den Flüchtlingen in die Raststätte Grauholz fahren sollen, dort könnten sie Essen kaufen und für Geld duschen.»

Eine bessere Erfahrung mit der offiziellen Schweiz hat Armin Horat im Bahnhof Goldau mit den SBB gemacht: Als er eine Mutter, die mit ihren Kindern nach Italien weiterreiste, zum Zug brachte, sagt der Zugchef: «Kein Problem, sie reisen gratis.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen