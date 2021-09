Unterseewen Anwohner sind enttäuscht: Vom 200-jährigen Eiben-Baum bleiben nur noch Erinnerungen «Es schmerzt», sagt der Unterseebner Peter Rickenbacher zur gefällten Eibe an der Hirschenstrasse. Auch Nachbar Teo Senin spricht von einem emotionalen Moment, der entlarve, wie ernst man es mit dem Klimaschutz wirklich meine. Geri Holdener 08.09.2021, 15.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Rickenbacher (links) und Teo Senin halten Erinnerungen an den Baumpark auf dem Handy fest. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Von Kindesbeinen an wohnt Teo Senin in Seewen. Die zwei vor über 200 Jahren für eine Parkanlage gesetzten Bäume an der Hirschenstrasse kennt er bestens. «Das war immer ein mystischer Platz», erinnert sich der Anwohner gegenüber dem «Boten». Die imposante Eibe wurde am Mittwochmorgen zersägt. Der gewaltige Ginkgobaum nebenan steht noch. «Ein magischer Baum», schwärmt der Seebner, «liesse man ihn stehen, würde der uns alle überdauern.»

Teo Senin versteht nicht, dass heute alle empört von Erderwärmung sprechen, einem dann halt doch die wirtschaftlichen Interessen am nächsten seien. Es soll auf dem Areal Baupläne geben. Eigentümerin ist eine Primarlehrerin im Dorf. Teo Senin:

«Leider hat sie auch gegenüber mir als ehemaligem Schüler das Gespräch verweigert.»

Peter Rickenbacher hat am Mittwochmorgen mit allen möglichen Behörden telefoniert. Die Baumfällaktion liess sich nicht mehr verhindern. «Ein schmerzlicher Moment», sagte er zum «Boten». Die Grundeigentümerin äusserte sich bis am Mittwochmittag nicht zu den Fragen des «Boten». Was mit dem Ginkgo passiert, ist noch unklar.