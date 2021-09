Über 200-jährige Eibe in Unterseewen unter Protest gefällt

Unterseewen Markante Eibe gefällt – alte Bäume sorgen für Streit und einen Polizeieinsatz Forstarbeiter haben am Mittwochmorgen einen der imposanten Eiben an der Hirschenstrasse in Unterseewen gefällt. Die Polizei begleitete die Aktion. In der Anwohnerschaft machte sich bereits am Vortag Widerstand breit. Geri Holdener/Jürg auf der Maur Jetzt kommentieren 08.09.2021, 12.49 Uhr

Um 8.15 Uhr wurde der Baum schliesslich am Mittwochmorgen gefällt. Bild: Geri Holdener / Bote der Urschweiz

Nach langem hin und her fällten unter dem Protest von Nachbarn Arbeiter die markante Eibe auf dem Areal an der Hirschenstrasse in Unterseewen. Der Ginkgo nebenan blieb stehen.

Zur Vorgeschichte: Grosse Aufregung herrschte bereits am Dienstag in Unterseewen. Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, sollten zwei uralte Bäume an der Hir­schenstrasse gefällt werden. Schon am Freitag sei in der Nachbarschaft deswegen ein Flyer verteilt worden. Darin wurde erklärt, die Strasse werde am Dienstag wegen einer Baumfäll­aktion gesperrt.

Weil aber die Hirschenstrasse mit parkierten Autos am Dienstag besetzt blieb, konnte das Spezialfahrzeug seiner Aufgabe nicht nachgehen. Ein Ausweichen auf den Parkplatz des Nachbarhauses, von dem aus die Bäume nun gefällt werden sollten, war aber ebenfalls nicht möglich. Grund: Ein Mobilehome wurde dort so parkiert, dass auch hier der Zugang für ein geordnetes Baumfällen nicht möglich war. Die Schwyzer Kantonspolizei wurde aufgeboten. Dem Beamten blieb aber nur die Möglichkeit, den unbekannten Fahrzeuginhaber zu büssen, indem ein Zettel unter den Scheibenwischer gelegt wurde.

Die Bäume sollten gefällt werden, weil die Liegenschaftseigentümer vom Bezirk den Auftrag erhielten, die Äste zurückzuschneiden. Sie stellen eine Gefahr dar, wurde argumentiert. Die Fällaktion käme aber günstiger zu stehen, als die beiden Bäume fachgerecht zu stutzen, erklärten die Besitzer.

Gar kein Verständnis für die Fäll­aktion hat «Kreuz»-Wirt Peter Rickenbacher. Ihm geht es um die Bäume, welche die letzten Zeugen von Bad-Seewen seien. Er schätzt die beiden Bäume auf gegen 250 Jahre. Diese seien von Weitem sichtbar und ein eigentliches Kleinod in Unterseewen.

Der Fall ist auch politisch brisant: Die Gemeinde Schwyz prüft, einen Baumschutzartikel in ihren Schutzzonenplan aufzunehmen.

Fachmann lobt Einmaligkeit der hölzigen Seewener Zeitzeugen

Die Parzelle, auf welcher die zwei Bäume stehen, gehört der Ottimo Casa AG in Schwyz. Das Haus ist eines der historischen Gebäude aus der Zeit des Badeortes Seewen. Rickenbacher bot den Besitzern denn auch an, die ganze Parzelle samt Bäumen zu übernehmen.

«Als Lokalhistoriker ist es mir wichtig, dass solche Zeugen erhalten bleiben.»

Involviert in die ganze Aufregung war auch die Gemeinde Schwyz. Auf Anfrage des «Boten der Urschweiz» bestätigte Oliver Sutter, Abteilungsleiter Hochbau, dass am Dienstagmorgen keine Bewilligung für eine Sperrung der Hirschenstrasse in Seewen vorlag. Eine solche braucht es aber: «Private dürfen nicht von sich aus solche Sperrungen vornehmen», so Sutter. Anders sieht die Situation bezüglich Baumfällaktionen aus: «Als Privater darf man einen Baum fällen.»

Dass es sich bei den Bäumen an der Hirschenstrasse um historische Bäume handelt, betont Baumpflegespezialist Willy Kempf, Uri/Schwyz. Auf Anfrage erklärt er: «Der Baumbestand an der Hirschenstrasse ist sehr erhaltenswert und ortsprägend. Der Ginkgobaum und die Eibe sind etwa 200 Jahre alt, haben aber eine Lebenserwartung von 350 (Ginkgo) und 500 Jahren (Eibe).» Die beiden Bäume seien «physiologisch und statisch in einem sehr guten Zustand und stellen für Sachwerte und Menschen in der Umgebung kein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar».

Die Ausmasse des Ginkgobaumes, so Experte Kempf, seien einzigartig. «Ich kenne in der Innerschweiz keinen Baum mit diesen Dimensionen.» Es bestehe kein Handlungsbedarf bei beiden Bäumen, «allenfalls wäre ein Pflegeschnitt sinnvoll».

Am Mittwoch kam die Eibe dann ab

Zu einem teuren Pflegeschnitt sollte es aber nicht kommen: Am Mittwochmorgen um 7 Uhr kamen Pneukran und Greifer noch einmal vor Ort – diesmal von der anderen Seite her.

Pneukran und Baumgreifer fuhren morgens um 7 Uhr vor. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz

Rasch formierte sich Widerstand der Anwohnerschaft. «Kreuz»-Wirt Peter Rickenbacher schaltete die Polizei ein. Die Eibe wurde schliesslich doch noch gefällt.

Nachbarn diskutieren mit den Verantwortlichen und der Polizei. Bild: Geri Holdener, Bote der Urschweiz