Im Zeughaus Altdorf kann man sich ohne Voranmeldung impfen

Uri Impfen ohne Voranmeldung im Zeughaus Altdorf – repetitives Testen an Schulen und im Gesundheitswesen Vom Donnerstag bis am Samstag kann man sich im Zeughaus Altdorf ohne Voranmeldung impfen lassen – der Urner Regierungsrat betont die Wichtigkeit der Impfungen. 10.08.2021, 10.43 Uhr

Von Donnerstag bis Samstag dieser Woche bietet das Kantonsspital Uri in Zusammenarbeit mit dem Sonderstab Covid-19 die Möglichkeit von Impfungen ohne vorgängige Anmeldung an. Dies schreibt der Kanton Uri in einer Mitteilung. Die Impfungen finden zeitgleich mit dem Musikfestival Alpentöne statt. Nämlich vom 12. bis 14. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr, im 2. Obergeschoss des Zeughauses Altdorf auf dem Lehn.