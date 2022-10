Ursachen werden untersucht Schwyzer Kirchenaustritte auf Rekordniveau Immer mehr Schwyzerinnen und Schwyzer treten aus der Kirche aus. Die Römisch-katholische Kantonalkirche geht den Ursachen der Kirchenaustritte nach – und will Gegensteuer geben. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 17.10.2022, 18.31 Uhr

Leere Kirchenbänke. Bild: Franz Steinegger

Seit einem Jahr geht die Römisch-katholische Kantonalkirche den Ursachen der Kirchenaustritte nach. Es wird diskutiert in Dekanatskreisen und Workshops mit Kirchenverwaltern und Kirchgemeindepräsidenten. Letzte Woche konnte Lorenz Bösch, Präsident des Kantonalen Kirchenvorstandes, Arnd Bünker, Leiter des Schweizerischen Pastoralsoziologischen Instituts St. Gallen (SPI), zu einer Videokonferenz begrüssen. «Scheidet die Kirche aus dem Angebotssortiment aus?», fragte Bösch in die Runde.

Tatsächlich sind die Zahlen erschreckend. Die Austrittswelle sei auf Rekordniveau, rechnete Bünker aufgrund der Auswertung der Daten des Bundesamts für Statistik vor: In den letzten drei Jahren seien schweizweit jährlich zwischen 31000 und 34000 Katholiken aus der Kirche ausgetreten. «Das sind fast 100000 Geschichten der Distanzierung.» Die Kirche erreiche viele Menschen nicht mehr, werde irrelevant.

Jedes Jahr über 1000 Kirchenaustritte im Kanton Schwyz

Auf den Kanton Schwyz bezogen, steigt die Zahl der Kirchenaustritte seit 2013 rasant. Zum Vergleich: 2010 hatte die katholische Kirche noch 79591 Mitglieder, 2020 waren es noch 75161, was einem Minus von 6 Prozent entspricht – trotz Zuwanderung und höherer Bevölkerungszahl. Seit 2019 treten jährlich über 1000 Mitglieder aus der Kirche aus.

Bis in die 1950er-Jahre machten die Katholiken und Reformierten fast 100 Prozent der Bevölkerung aus. Doch seit drei Jahrzehnten bewegten sich die Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen konstant nach unten. Die Kirchen hätten einen jährlichen Abrieb von 1 bis 1,5 Prozent zu verkraften. Dazwischen gebe es drei markante Beschleunigungstendenzen, wie Arnd Bünker ausmachte: In den 1990er-Jahren zur Zeit von Bischof Wolfgang Haas, 2009 und 2010 sowie von 2018 bis 2020 bei Bekanntwerden von Missbrauchsfällen in der Kirche. Die Kirche werde oft nur noch über die Medien wahrgenommen: «Skandale und negative Berichterstattung werden zu Auslösern dafür, die schwach gewordene Kirchenbindung ganz zu beenden.»

Glaube wird in den Familien nicht mehr weitergegeben

«Die katholische Kirche hat viel spirituelles Vertrauen verloren», sagte der promovierte Theologe. Ab 2024 oder 2025 würden die Konfessionslosen die grösste Gruppe sein. Die Kircheneintritte seien «stabil auf einem sehr bescheidenen Niveau». Auf einen Eintritt kämen 35 Austritte. «Die Kirche verliert an Relevanz im Alltag, der Glaube verliert an Bedeutung, die Kontakte zur Kirche nehmen ab», brachte es der Leiter des SPI auf die Reihe.

Hauptursache sei, dass in den Familien der Glaube nicht mehr weitergegeben werde, die Erosion nehme von Generation zu Generation zu. Der Kirchenaustritt sei oft der letzte Schritt eines langen, über Generationen dauernden Prozesses der Entfremdung und des Verlustes an Bindung. «Es fehlen konkrete Kirchenerfahrungen, der Glaube wird fremd, die Kirche spricht für viele eine fremde Sprache», folgerte der Wissenschaftler. Es gebe keine kulturellen Hemmnisse mehr, aus der Kirche auszutreten.

Kirche muss Handlungsspielräume erkennen

Arnd Bünker warnt vor einer Rückkehr zu alten Strukturen: «Die Megatrends Säkularisierung und Individualisierung sind unumkehrbar.» Auch sei eine «Exkulturation des christlichen Glaubens» feststellbar. In den Schaufenstern werde nicht mehr Weihnachten gezeigt, und im Fernsehen gebe es statt eines Krippenspiels Aschenbrödel.

Es stelle sich deshalb die Frage, wie man christliche Inhalte in neue Formen giesse. «Die Kirchen müssen Handlungsspielräume erkennen und nutzen.» Er deutete an, dass heute mehr Menschen ausserhalb der Gottesdienstzeiten in die Kirchen gehen. «Schöne Sakralbauten sind für Aussenstehende attraktiv. Deshalb könnte es eine Gelegenheit sein, diese Räume niederschwellig anzubieten, wo die Intimität gewahrt bleibt und wo man sich eingeladen fühlt», benannte er einen solchen Handlungsspielraum.

