Mountainbiken wird im Kanton Schwyz Erwachsen

«Velogesetz» Mountainbiken wird in Schwyz Erwachsen Mountainbiken hat im Kanton grosses Potenzial. Jetzt werden Planungsgrundlagen geschaffen, und Koexistenzen ermöglicht. Erhard Gick Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Eine Gruppe Biker unterwegs von Alpthal Richtung Einsiedeln. Bild: Erhard Gick

Maurus Köchli ist der Leiter der Fachstelle Langsamverkehr im Kanton Schwyz. Damit ist er nicht nur für Wanderwegfragen im Kanton zuständig, auch der Bereich Velowege und das Mountainbiken fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Er hat ein umfangreiches Mountainbike-Konzept ausgearbeitet, welches die längerfristige Entwicklung des Bikeangebots im Kanton zulässt. «Ich vergleiche das Mountainbiken wie mit einem Kind, das jetzt langsam erwachsen worden ist. Da gibt es Rechte und Pflichten», so der Leiter der Fachstelle.

Der Kanton Schwyz rüstet sich dabei auch für die Bikezukunft, denn voraussichtlich Anfang nächsten Jahres könnte in der Schweiz bereits ein «Velogesetz» durch den Bund in Kraft gesetzt werden. «Ist das der Fall, heisst es, innerhalb von fünf Jahren eine Anschlussverordnung in den Kantonen zu erarbeiten, in Kraft zu setzen und in dieser Frist dann auch ein sinnvolles Mountainbikenetz auszuscheiden», erläutert Maurus Köchli. Der Kanton Schwyz sei diesbezüglich bereits ziemlich stark in die Pedalen getreten und habe jetzt Grundlagen für die Bikezukunft geschaffen.

Sensibilisieren und eine Mehrfachnutzung anstreben

Kanton Schwyz längst erfasst. «Es geht jetzt also darum, die bestehende Infrastruktur zu optimieren und so zu gestalten, dass eine Mehrfachnutzung möglich sein wird», hält Maurus Köchli weiter fest. Konkret heisst das, dass sich auch in Zukunft Biker und Wanderer auf denselben Wegen begegnen werden. Man könne Biker nicht einfach auf ein «Abstellgleis» abschieben. «Sie wollen ebenfalls wie der Wanderer, ein attraktives Angebot», hält der Experte für Langsamverkehr weiter fest. Die Koexistenz müsse im Kanton Schwyz weiter gefördert werden, auch das Verständnis füreinander. «Die heutigen Routen sind zum Teil überholt, ja veraltet. Sie müssen optimiert werden. Wir müssen den Biker für attraktivere Routen abholen und lenken», sagt Köchli weiter. Fest steht auch, dass Biker viel bewanderte Routen sicher meiden. Konfliktpotenzial ist sicher vorhanden aber: «Obwohl eines besteht, hatten wir jedoch bisher nahezu keine Spannungen. Bei stark frequentierten Wegabschnitten und engen sowie gefährlichen Passagen ist eine Nutzungstrennung zu prüfen», hält Maurus Köchli fest.

Langfristig ausgerichtete Grundsätze Das von der Fachstelle Langsamverkehr erarbeitete Mountainbike- Konzept orientiert sich an langfristigen Grundsätzen und Massnahmen. Mit dem Zielbild 2040 zeigt es auf, wie sich das Mountainbiken im Kanton Schwyz entwickeln kann und welche Infrastrukturen dafür notwendig sind. Der Kanton Schwyz verfügt im strassengebundenen Veloverkehr über rund 300 Kilometer signalisierte Freizeitrouten, gut 380 Kilometer offiziell signalisierte Mountainbike-Routen (das sind ebenfalls Freizeitrouten) und 1700 Kilometer Wanderwege. Das Mountainbike-Konzept zeigt Möglichkeiten auf, wie die bestehende Infrastruktur zum Nutzen des Mountainbikens weiterentwickelt werden kann und gleichzeitig wie Nutzungskonflikte mit Wanderern, Bewirtschaftern und dem Natur- und Landschaftsschutz vermieden werden. (eg/pd)

Nicht alle Bikes dürfen

Auf den Mountainbike-Routen sind nur normale Bikes und E-Bikes der Kategorie bis 25 km/h gestattet, sie sind den motorlosen Bikes gleichgestellt. Schnellere E-Bikes (45 km/h) sind auf Wander- und Velowegen verboten, ausser die Wege sind dafür signalisiert oder der Motor der Bikes ist ausgeschaltet. Mit dem attraktiven Angebot wolle man auch einem Wildwuchs entgegenwirken. An verschiedenen Orten werde heute einfach querfeldein gefahren. «Hier besteht halt noch eine rechtliche Grauzone», sagt Maurus Köchli. Das könnte künftig Konsequenzen haben. Zudem soll das Mountainbike aus Naturschutzgebieten «verbannt» werden.

«Mit dem Konzept werden die Grundlagen geschaffen, um im Kanton Schwyz ein attraktives MTB-Netz zu planen und bedarfsgerecht zu realisieren », rekapituliert Köchli und «Unser langfristiges Ziel ist es, der hohen Nachfrage nach MTB-Infrastrukturen im Kanton Schwyz mit spezifischen Angeboten zu begegnen.» Es stellt sich im Zuge der Zukunftsplanung die Frage, ob auch eine Zusammenarbeit mit umliegenden Kanton geplant ist, etwa um gemeinsame Bikestrecken zu lancieren? Dazu Maurus Köchli: «Der Kanton Schwyz ist im Austausch mit den Zentralschweizer Kantonen, welche bereits ganz konkrete Vorschläge ins Konzept einbrachten.»

