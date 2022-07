In der Schweiz ist die zweite grosse Reisewelle zu Beginn der Sommerferien angerollt. Urlauber wurden am Samstag vor dem Gotthard deshalb ordentlich ausgebremst. Die Autos stauten sich auf rund elf Kilometern, was eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden bedeutete.

Melissa Schumacher 09.07.2022, 13.40 Uhr