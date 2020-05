Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A4 zwischen Schwyz und Mositunnel Im Mositunnel sowie in der Vorzone Nord werden Reinigungs- und Instandstellungsarbeiten sowie Tests an den Sicherheitsanlagen durchgeführt. 25.05.2020, 12.59 Uhr

Im Mositunnel sowie in der Vorzone Nord werden Reinigungs- und Instandstellungsarbeiten sowie Tests an den Sicherheitsanlagen durchgeführt. Während diesen Arbeiten muss der Autobahnabschnitt vom Anschluss Schwyz bis zum Moistunnel Süd in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, fänden die Arbeiten nachts statt.