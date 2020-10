Verwirrung um Postleitzahl nach Namensabstimmung in Ingenbohl

Wer einen Brief nach Ingenbohl versenden will, muss die Adresse auch künftig mit «6440 Brunnen» versehen. Nachdem das Stimmvolk es abgelehnt hatte, die Gemeinde Ingenbohl in Brunnen umzubenennen, herrschte eine Verunsicherung bezüglich der Postleitzahl.