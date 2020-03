Victorinox-Mitarbeiterin mit Corona-Virus infiziert

Einer der drei bisher bestätigten Corona-Fälle im Kanton Schwyz betrifft eine Mitarbeiterin des Messerherstellers Victorinox mit Sitz in Ibach. Die Frau steckte sich in Norditalien an. Rund 20 Mitarbeiter arbeiten darum bis zum 15. März im Homeoffice.

05.03.2020, 13.09 Uhr