Victorinox verkauft jetzt ein Sackmesser für 399 Franken

Retro-Modell Victorinox verkauft jetzt Edel-Sackmesser für 399 Franken Vor 125 Jahren wurde das erster Schweizer Offiziersmesser hergestellt. Zum Jubiläum fertigt nun das Schwyzer Unternehmen Victorinox eine Replica in limitierter Auflage. Martin Messmer 25.05.2022, 12.13 Uhr

Im Sommer 1897 liess Messerschmied und Tüftler Karl Elsener das «Original Offiziers- und Sportmesser» patentieren – vor 125 Jahren also. Das Unternehmen Victorinox aus Ibach SZ nimmt dieses Jubiläum nun zum Anlass, um dieses Sackmesser neu herauszubringen. Dieses heisst «Replica 1897», ist in einer limitierten Auflage von nur 9’999 Stück erhältlich, individuell nummeriert und mit der Jahreszahl 1897 graviert, teilte Victorinox am Mittwoch mit.