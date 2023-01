Wintersportler strömen ins Skigebiet Brunni-Alpthal

«Traumhaft» und «phänomenal»: in Brunni freute man sich am Sonntag über die idealen Pistenverhältnisse. Haufenweise Wintersportler wollten sich diese nicht entgehen lassen und strömten deshalb ins Skigebiet Brunni-Alpthal. Mit den Besucherinnen und Besucher kam somit allerdings auch eine Kolonne von Autos in die Zentralschweiz.

Melissa Schumacher 29.01.2023, 15.10 Uhr