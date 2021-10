Restaurant Hölloch: Wirt will nicht wieder öffnen

Hölloch-Wirt will Zeichen setzen und serviert Hörnli vor dem Schwyzer Regierungsgebäude

Der Wirt des Restaurant Hölloch in Muotathal schreibt ein weiteres Kapitel zur Zertifikatspflicht in seinem Restaurant. Weil er sich nicht an die Massnahmen des Bundes hielt, wurde sein Gasthaus geschlossen. Jetzt dürfte er das Restaurant wieder öffnen, lässt es aber freiwillig zu. Er wolle ein Zeichen setzen, sagt er.