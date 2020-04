Vier Verletzte bei drei Unfällen im Kanton Schwyz Bei Unfällen in Euthal und Lauerz sind an diesem Wochenende drei Personen mit der Ambulanz ins Spital gefahren worden. René Meier 26.04.2020, 13.45 Uhr

Die Unfallstelle in Euthal. Bild: Kantonspolizei Schwyz (26. April 2020

Am Sonntagmorgen kurz nach 7.30 Uhr ist in Euthal eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin verunfallt. Die Lenkerin fuhr auf der Hauptstrasse von Euthal in Richtung Unteriberg. Auf Höhe «Rüti» geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn, fuhr über die Wiese, bevor sie nach rund 40 Metern auf der Seite liegend im Bach zum Stillstand kam.