Video Nach Vierer-Sessel-Absturz am Fronalpstock: Zwei Personen lebensbedrohlich und zwei Personen erheblich verletzt Am Fronalpstock hat sich am Donnerstagabend ein tragischer Unfall ereignet. Ein Vierer-Sessel ist zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Es wurden vier Personen verletzt – zwei davon lebensbedrohlich. Bei den Beteiligten handelt es sich um Mitarbeiter des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli. Aktualisiert 07.02.2020, 11.16 Uhr

(gh/stg) Am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, kam es auf dem Stoos im Gebiet Charenstöckli zum Absturz eines Sessels am Sessellift Stoos-Fronalpstock. Vier Personen, welche sich auf einem talwärts fahrenden Sessel der oberen Sektion des Sesselliftes befanden, wurden nach Polizeiangaben verletzt. Eine 33-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann wurden lebensbedrohlich verletzt. Zwei Männer im Alter von 33 und 38 Jahren erhebliche Verletzungen. Die Verunfallten mussten mit Rettungshelikoptern ins Spital geflogen werden.

Sechs Personen in den nachfolgenden Sesseln konnten von den Rettungskräften unverletzt geborgen werden. Sie mussten vorübergehend auf knapp 1700 Metern über Meer in der klirrenden Kälte ausharren, bis Hilfe kam. Die sechs Passagiere, die das Unglück ihrer Kollegen mit eigenen Augen mitansehen mussten, wurden psychologisch betreut. Bilder am Morgen bei Tageslicht zeigen, dass der Sessel unmittelbar oberhalb eines Mastens abgestürzt sein muss, in relativ flachem Gelände.



Windenseil eines Pistenfahrzeugs unter Verdacht

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitagmorgen mitteilt, handelte es sich um die Retourfahrt nach einem Firmenanlass des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen stehe der Sesselabsturz in Zusammenhang mit einem gespannten Windenseil eines Pistenfahrzeuges. Ein Vierersessel kollidierte auf der Talfahrt mit dem Seil und stürzte in der Folge rund 10 Meter in die Tiefe. Weshalb es zu dieser Situation kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Untersuchung.

Der reguläre Betrieb des Sessellifts endete nach 16 Uhr. Auch im Gipfelrestaurant macht man gewöhnlich um diese Zeit Feierabend. Die nächtliche Liftfahrt war ein Sonderfall.



Der Unfall löste ein Grossaufgebot für die Rettungskräfte aus. Insgesamt standen vier Rettungshelikopter, der Rettungsdienst Schwyz, die Feuerwehr Stoos sowie die Kantonspolizei Schwyz im Einsatz. Mehrmals landete ein Heli beim Spital Schwyz und kehrte gleich wieder zurück auf den Stoos.



Die Absturzstelle am Donnerstagabend. Der Morgen danach: Die Absturzstelle ist am besten mit dem Pistenfahrzeug erreichbar. Das Gipfelrestaurant Fronalpstock am Freitagmorgen. Vorderhand ist das Gasthaus nicht über den Sessellift erreichbar. Der Liftbetrieb wurde eingestellt. Die Talstation der oberen Sektion: Der Betrieb ist vorläufig eingestellt. Die Absturzstelle wurde für die Rettungsarbeiten Donnerstagnacht ausgeleuchtet. Der Sessel-Absturz von 2016 hatte keine Verletzten gefordert. In einer Sessel-Gondel auf Fronalpstock haben vier Passagiere Platz.

Zur Klärung des genauen Hergangs und der Unfallursache haben die Schwyzer Strafverfolgungsbehörden die Schweizerische Sicherungsuntersuchungsstelle (SUST) beigezogen. Die SUST flog am Freitagmorgen vor 10 Uhr aus Payerne mit einem Heli an. «Der Betrieb der oberen Sektion des Sesselliftes Stoos-Fronalpstock ist bis auf Weiteres eingestellt», teilt die Kapo Schwyz in einem Bulletin mit.



Bereits 2016 ist ein Sessel abgestürzt

Schon 2016 war im gleichen Hang ein Sessel in die Tiefe gestürzt. Damals war eine Windböe Schuld, die den leichten, leeren Sessel vom Kabel geweht hatte. Diesmal aber war es praktisch windstill. Die Wetterverhältnisse stehen als Absturzursache für das gestrige Unglück eher nicht im Vordergrund.