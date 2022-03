Kanton Schwyz: Der Lauerzerseelauf ist zurück

Volkssport Das Schwyzer Lauffest ist zurück – im Juni findet der 10. Lauerzerseelauf statt Der dritte Anlauf zum Jubiläums-Lauerzerseelauf ist aufgegleist. Am 24. Juni wird nach der Coronapause zum 10. Lauf in Seewen gestartet. Tipp des Tages: Jetzt schon mit dem regelmässigen Training beginnen. Erhard Gick Jetzt kommentieren 16.03.2022, 19.25 Uhr

Lauf-Atmosphäre vom 9. Lauerzerseelauf. Läuferinnen und Läufer kurz nach dem Start Richtung Lauerz. Archivbild: Erhard Gick

Grosses Aufatmen bei den Verantwortlichen des Lauerzerseelaufes: Anlässlich einer OK-Sitzung hat man dem beliebten Lauf um den Lauerzersee grünes Licht erteilt. «Wir sind alle bereit und hoch motiviert, die zehnte Ausgabe des Lauerzerseelaufes durchzuführen. Jetzt kann man definitiv die Trainingsschuhe anziehen. Am 24. Juni startet unser grosses Lauffest», sagt OK-Präsident Franz-Xaver Strüby, Schwyz.

Zweimal hat das Corona-Virus dem Laufvirus einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. 2020 und 2021 musste das grosse Schwyzer Lauffest jeweils kurz vor der Zielgeraden abgesagt werden; zu gross war das gesundheitliche Risiko für die Läuferinnen und Läufer. Jetzt, wo sich die Lage aber mit jedem Tag zugunsten der Läuferinnen und Läufer verbessert, kann das Lauffest aufgegleist werden.

«Es ist alles bereit für den Jubiläumslauf»,

betont Franz-Xaver Strüby. Alle organisatorischen Vorarbeiten für die zehnte Ausgabe seien auf Kurs. «Nach zwei speziellen Jahren freuen wir uns uns riesig auf eine tolle Laufveranstaltung mit anschliessendem Jubiläumsfest in der Badi Seewen.» – «Jetzt rennen, festen und feiern wir gemeinsam», heisst der Slogan des Organisationskomitees.

Jetzt, wo auch die Temperaturen wieder in angenehme Bereiche rücken und sich läuferisch perfekt anfühlen, schnüren wie jedes Jahr wieder Hunderte Schwyzer ihre Ausdauerschuhe und rennen über Stock, Stein und durch den Wald. Joggen ist heutzutage eine Bewegungsart, der viele Schwyzer und Schwyzerinnen frönen. Und die Tendenz steigt stetig weiter. «Weshalb also nicht seine Leistungen und Anstrengungen mit einem Lauffest krönen, sich mit Zighundert anderen Läuferinnen und Läufern messen und einfach nur Spass haben? Unser Lauf garantiert das», sagt Franz-Xaver Strüby weiter. Es sei jetzt die beste Zeit, um mit dem regelmässigen Training zu beginnen.

Bereits gestartet hat ausserdem auch wieder das Projekt «Vom Sofa zum Lauerzerseelauf» von Meli Sport, Schwyz. Aber auch bei diesem Laufprojekt ist es noch nicht zu spät, um noch einzusteigen. Laufbegeisterte oder die, die es werden wollen, können sich unter fachkundiger Führung zum Laufsportler trainieren lassen.

Der 24. Juni soll auch dieses Jahr zum familiären Lauffest der Schwyzerinnen und Schwyzer bei der Kunsteisbahn Zingel/Seebad der Gemeinde Schwyz in Seewen werden. «Dies ist klar eines der Ziele, welches wir mit unserem Lauf verfolgen», so der OKP weiter. Er sei überzeugt, dass die jüngste Ausgabe des beliebten Laufs ebenfalls wieder zu einem Vollerfolg werde, wie dies bei den neun vorangehenden regulären Läufen der Fall war.

Stellt sich die Frage, was denn den OK-Präsidenten bereits heute so zuversichtlich stimmt. Man sehe den Trainingseifer, mit dem sich die Läuferinnen und Läufer bereits jetzt auf das Laufereignis vorbereiteten. Bei guten Wetterbedingungen könnten schon viele Läuferinnen und Läufer beim Training am See beobachtet werden.

Für das engagierte OK des Lauerzerseelaufes ist es wieder das Ziel, rund tausend Läuferinnen und Läufer für den Lauerzerseelauf vom 24. Juni zu gewinnen. Man sei optimistisch, dass dies ein realistisches Ziel sei, denn nach der langen Wettkampfabstinenz warteten offensichtlich viele Läuferinnen und Läufer auf den Einsatz am traditionellen Familienlauf.

Gezielter Aufbau bringt mehr Laufspass

Damit Laufen vom ersten Moment an Spass macht und auch tatsächlich etwas für Gesundheit und Wohlbefinden bringt, ist es von Nutzen, sein Training Schritt für Schritt auf- und auszubauen, heisst es seitens des OK. Da und dort könne es auch sein, dass man an Grenzen stosse und kleinere oder grössere Probleme sich bemerkbar machten. «Auf unserer Homepage kann man sich nicht nur für den Lauf anmelden. Wir geben auch gute Tipps, wie man sein Training gestalten kann. Die Trainingspläne geben jedem Läufer einen Mehrwert», sagt Franz-Xaver Strüby abschliessend.

Für Infos zum Lauf oder zum Trainingsaufbau: www.lauerzerseelauf.ch.

