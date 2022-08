Regierungsratswahlen Schwyz: Treffen Sie die Kandidierenden

Wahlen 2022 Treffen Sie die Kandidierenden für den Schwyzer Regierungsrat Im «Gaswerk» in Seewen findet am 30. August ein Podium mit allen Regierungsratskandidierenden statt. 25.08.2022, 11.26 Uhr

Die Flyer für das Podium am 30. August sind im Umlauf. Bild: Christoph Clavadetscher

Eine Frau und fünf Männer treten für die beiden frei werdenden Sitze im Schwyzer Regierungsrat an. Gewählt wird am 25. September.

«Wir wollen zur breiten Meinungsbildung beitragen», sagt Flurina Valsecchi, Chefredaktorin des Bote der Urschweiz. Deshalb organisiert der «Bote» am Dienstag, 30. August, einen öffentlichen Gesprächsabend. «Hier bietet sich für die Schwyzerinnen und Schwyzer die ideale Gelegenheit, mehr über die Ansichten der einzelnen Kandidierenden zu erfahren und sie auch direkt treffen zu können.»

Der Abend, der um 20 Uhr startet (Türöffnung 19.15 Uhr), wird interaktiv gestaltet. «Uns ist es wichtig, dass das Publikum und somit unsere Leserinnen und Leser mit einbezogen werden.» Im Vorfeld des Anlasses können Fragen an die Kandidierenden eingereicht werden. Eine Auswahl davon wird Flurina Valsecchi, die den Abend moderieren wird, der Gesprächsrunde stellen. Ebenfalls wird der Anlass via Livestream auf www.bote.ch und www.luzernerzeitung.ch übertragen.

Vor allem auch die jungen Wählenden sind willkommen

Der Eintritt ist frei, und es ist auch keine Anmeldung nötig. Mit dem Anlass will der «Bote» ein möglichst breites Publikum ansprechen. Flurina Valsecchi fügt an: «Auch das jüngste Wählersegment soll zum Wählen motiviert werden, hier wird die Politik erlebbar.» Deshalb spricht der «Bote» mit der Veranstaltung bewusst auch Schulklassen an den Gymnasien und Berufsschulen an. Per Video sollen im «Gaswerk» dann auch Statements der jungen Generation gezeigt werden. (red)