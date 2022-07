Wahlen Aufrecht Schwyz stellt Kandidat für Regierungsratssitz auf Der Pfäffiker Unternehmer Jürg Rückmar will in die Schwyzer Regierung. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 06.07.2022, 22.14 Uhr

Der 63-jährige Unternehmer aus Pfäffikon ist als Mitglied von «Aufrecht Schwyz» bekennender Covid-Massnahmen-Kritiker. Bild: PD

Jetzt sind es sogar sechs Personen, die um die zwei frei werdenden Regierungsratssitze buhlen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Unternehmer Jürg Rückmar, Unternehmer aus Pfäffikon, rechtzeitig seine Unterlagen auf der Schwyzer Staatskanzlei deponiert hat.

Der 1959 geborene Rückmar ist nicht zuletzt bekannt, da er sich in verschiedenen Medien laut gegen die Covid-Massnahmen stellte. Das Verhalten der Regierenden in der Covid-Pandemie sei auch die Motivation für ihn, selber das Regierungsamt anzustreben. «Was in den letzten zwei Jahren passsierte, darf sich nicht nochmals wiederholen» erklärte er in einem Telefonat mit dem «Boten der Urschweiz». Die Schwyzerinnen und Schwyzer seien «nicht einfach Untertanen der Regierung». Gemäss Verfassung sei das Volk die entscheidende Instanz. Das gelte es wieder richtigzustellen.

Rückmar will 100'000 Franken vom Gehalt weitergeben

Auch was aktuell im Kanton geschehe, gehe nicht. 1,6 Millionen Menschen seien in die Kurzarbeit gezwungen worden. Und jetzt lasse sich die Regierung durch den Kantonsrat eine massive Lohnerhöhung bewilligen. «Das geht gar nicht», so Rückmar.

Er kündigt denn auch wahltaktisch geschickt bereits an, auf 100'000 Franken Lohn verzichten zu wollen, sollte er gewählt werden. «Ich werde von Anfang an 100'000 Franken an eine gemeinnützige Institution geben. 150'000 Franken Lohn sind genug».

Wie viel Stimmen Rückmar macht, ist offen. Es wird sich zeigen, wie stark die Massnahmen-Gegner tatsächlich auch im Kanton Schwyz sind, wo sie mit verschiedenen Demos und mit Freiheitstrychlern und Leserzuschriften immer wieder für Aufsehen sorgten.

In seinen Leserbriefen liess er keine Zweifel offen, was er von der Regierung – in die er sich nun auch wählen lassen will – hält. «An alle Bundesräte, Parlamentarier, Regierungsräte, Kantonsräte, Gemeinderäte und die Chefbeamten auf allen Stufen der Schweiz – ihr habt jetzt genug Schaden für mehrere Generationen angerichtet und die Zahl derjenigen, welche die Schnauze von euch gestrichen voll haben, steigt täglich», schrieb er etwa in der «Ostschweiz» im Juli 2021.

Zweiter Wahlgang wäre im November

Neben der Vielzahl der Kandidaten wird auch das neue Transparenzgesetz für Spannung sorgen. Die Interessenbindungen aller Kandidierenden sind ab dem 29. August auf www.sz.ch/transparenz einsehbar. Ein allfälliger zweiter Wahlgang fände, teilt die Staatskanzlei mit, am 27. November statt.

