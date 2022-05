Bezirkswahlen in Küssnacht: Toni Schuler neu gewählt

Wahlen in Küssnacht Toni Schuler neu in den Bezirksrat gewählt Der Bezirksrat ist wieder komplett. Genehmigt wurde das neue Energieförderreglement. Ein klares Nein gabs zum Feuerwehrreglement. Edith Meyer Jetzt kommentieren 15.05.2022, 19.48 Uhr

Die Gewählten vor dem Küssnachter Rathaus: Säckelmeister Peter Küng (von links), Bezirksrat Toni Schuler, Bezirksrätin Sibylle Hofer, Bezirksammann Oliver Ebert und Bezirksrat René Hunziker. Bild: Edith Meyer

Vor dem Küssnachter Rathaus herrschte am Sonntag eine aufgestellte Stimmung. Es wurde gratuliert und diskutiert. Der 36-jährige Mitte-Politiker Toni Schuler wurde mit 2225 Stimmen neu für zwei Jahre in den Küssnachter Bezirksrat gewählt. Konkurrenz hatte er keine.

Resultat, obwohl ich auf der SVP-Liste fehlte», sagte Toni Schuler. Er sei sehr glücklich und dankbar, dass er gewählt worden sei. «Nun freue mich, als Bezirksrat zu starten und politisch etwas zu bewirken», betonte Schuler.

Erfreut und zufrieden zeigte sich Oliver Ebert (FDP): Er wurde mit 2447 Stimmen für zwei Jahre zum künftigen Bezirksammann von Küssnacht gewählt und tritt die Nachfolge von Armin Tresch an. «Es ist sehr schön, dass alle Resultate so nah beieinanderliegen », sagte Oliver Ebert. Er könne von seinem Vorgänger Bezirksammann Armin Tresch ein solides Fundament übernehmen und wolle darauf aufbauen. «Wir haben im Bezirk Küssnacht viele Projekte, die wir weiterführen und zu Ende bringen wollen», sagte er motiviert. Und: Er sei sehr dankbar für das Wahlergebnis.

Für weitere zwei Jahre gewählt wurde auch Säckelmeister Peter Küng (FDP). Er erhielt 2605 Stimmen: «Ich freue mich über das Vertrauen, das mir von den Wählerinnen und Wählern geschenkt wurde, und auf die nächsten zwei Jahre», sagte Peter Küng. Bezirksrätin Sibylle Hofer (Mitte, 2558 Stimmen) und Bezirksrat René Hunziker (SVP, 2385 Stimmen) wurden in ihren Ämtern bestätigt und für jeweils vier Jahre gewählt.

«Das Resultat ist überwältigend», sagte Sibylle Hofer. Sie setze den Fokus ihrer kommenden Amtszeit darauf, im Sinne der Bevölkerung im Bezirksrat weiter aktiv zu arbeiten. «Ich will Küssnacht weiterbringen und die Schulprojekte weitertreiben, damit die Bezirksschulen erfolgreich bleiben», betonte sie. Auch Bezirksrat René Hunziker bedankte sich für das Vertrauen der Bevölkerung. «Ich bin froh, dass ich die Arbeit, die ich angefangen habe, weiterführen darf», so Hunziker.

Alle sechs Kandidierenden für die sechsköpfige Rechnungsprüfungskommission wurden ebenfalls gewählt. Es sind die beiden Bisherigen Priska Bachmann (Mitte) und Lukas Klausener (parteilos) sowie neu Dominik Stocker (GLP), Jonas Werder (Mitte), Livio Zulli (FDP) und Adrian Wiget (FDP). Die Wahlbeteiligung lag bei 31,24 Prozent. Wer Statthalter wird, entscheidet der Küssnachter Bezirksrat an der «chibigen Sitzung» am 29. Juni. Auch die verschiedenen Ressorts der Bezirksräte werden an dieser Sitzung verteilt.

63,5 Prozent lehnten revidiertes Feuerwehrreglement ab

Die Küssnachter Stimmberechtigten haben sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Einführung eines Energieförderreglements ausgesprochen. Dafür waren 2579 Stimmberechtigte (70,7 Prozent), 1068 sprachen sich dagegen aus. Dank dem Energieförderreglement stehen dem Bezirk jährlich wieder rund 72 000 Franken für die Unterstützung einheimischer, erneuerbarer und effizienter Energienutzung zur Verfügung. Diese Form der Förderung wurde im letzten Jahr eingestellt, weil eine Rechtsgrundlage fehlte.

Das revidierte Feuerwehrreglement mit der geplanten Einführung eines Feuerwehrbeitrags hatte an der Urne keine Chance. Das Küssnachter Stimmvolk lehnte die Vorlage mit 2306 Neingegen 1327 Ja-Stimmen ab. Im Vorfeld wurde die Vorlage von der FDP Küssnacht und dem Hauseigentümerverband Küssnacht kritisiert. Neu hätten Anlage- und Gebäudebesitzer einen Feuerwehrbeitrag entrichten müssen. Der Bezirksrat plante, mit den Beiträgen das grosse Defizit bei der Spezialfinanzierung der Löschwasserversorgung abzubauen. Mit dem bestehenden Konzessionsvertrag hat der Bezirk Küssnacht die Wasserversorgung Küssnacht Genossenschaft WKG verpflichtet, die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Die WKG hat in den Jahren 2019 bis 2021 über 5 Mio. Franken investiert. Weil die Spezialfinanzierung im Minus ist, braucht es eine neue Finanzierungsform.

«Wir müssen gemeinsam mit dem Kanton eine Lösung finden»

«Wir akzeptieren den Volksentscheid», sagte der neue Bezirksammann Oliver Ebert. Trotzdem müsse das Löschwasser wegen des kantonalen Feuerschutzgesetzes finanziert werden. «Wir müssen das analysieren und gemeinsam mit dem Kanton eine Lösung finden», führte Ebert aus. Die Stimmbeteiligung lag bei beiden Vorlagen bei rund 43,5 Prozent.

