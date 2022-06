Regierungsratswahlen Schwyz: SP und GLP bringen sich in Stellung

Wahlen Schwyz SP und GLP bringen sich in Stellung Die SP Einsiedeln will Bezirksrat Patrick Notter für den Schwyzer Regierungsrat portieren. Die GLP liebäugelt mit einer eigenen Kandidatur. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 09.06.2022, 08.43 Uhr

Wer zieht ins Schwyzer Regierungsgebäude ein? Die Parteien bringen sich in Stellung. Bild: Pius Amrein (3. September 2019)

Pius Amrein (lz) /

Noch am Dienstagabend konnte FDP-Präsident Urs Rhyner fast nur spekulieren, wie die Konkurrenzsituation für die SVP und seine Partei am Wahltag ausschauen wird. «Ich gehe nicht davon aus, dass die Mitte einen Angriff so kurz vor der Gesamterneuerungswahl startet», erklärte er den 108 anwesenden FDP-Delegierten.

Bekannt sei bisher nur, dass die SP mit der Ingenbohler Kantonsrätin Diana de Feminis antrete. Offen sei aber noch immer, ob die SP intern noch andere Kandidierende portieren werde und ob die Grünliberalen eine eigene Kandidatur ins Auge fassten.

Notter will den Einsiedler Sitz «retten»

Seit gestern präsentiert sich die Ausgangslage neu – und etwas klarer. Mit Patrick Notter soll in der SP eine weitere Kandidatur lanciert werden, zeigen Recherchen des «Boten der Urschweiz». Am kommenden Montag trifft sich die SP Einsiedeln zu einer Versammlung, um Notter offiziell ins Rennen zu schicken. «Ich bin interessiert», bestätigt Notter seine Pläne gegenüber dem «Boten», weist aber darauf hin, dass er noch nicht offiziell portiert ist.

Mit ihm träte kein Nobody an. Der 54-jährige Einsiedler kennt den Kanton und die Schwyzer Politik in- und auswendig. Der ausgebildete Lehrer arbeitet seit 2010 als Berufsbeistand im Kindes- und Erwachsenenschutz. Seit 2015 ist er im Bezirksrat Einsiedeln für die Volkswirtschaft und Sicherheit zuständig. Er ist Präsident der Volkswirtschaftskommission und der Sicherheitskommission, war Verwaltungsrat von Einsiedeln Ybrig Zürichsee und Chef des Bezirksführungsstabes. Er kennt aber auch die Legislative. So war er von 2004 bis 2016 Schwyzer Kantonsrat und unter anderem Mitglied der Konkordatskommission, der Kommission für Raumplanung, Umwelt und Verkehr sowie Fraktionschef der SP.

«Nach dem überraschenden Rücktritt von Regierungsrat Andreas Barraud als Volkswirtschaftsdirektor habe ich mich zusammen mit der SP Einsiedeln entschieden, bei der bevorstehenden Ersatzwahl zu kandidieren und meine langjährigen Erfahrungen einzubringen», teilt Notter mit. Mit ihm könnte also der «Einsiedler Sitz» von Barraud bewahrt werden.

Wie verhaltet sich die GLP?

Nicht nur bei der SP, auch bei der GLP hat sich die Ausgangslage verändert. Es zeichnet sich immer stärker ab, dass die Schwyzer Grünliberalen mit einer eigenen Kandidatur ins Rennen steigen könnten. So wurde für Montag eine ausserordentliche Parteiversammlung angesetzt, an der eine mögliche Nomination das zentrale Thema ist. GLP-Präsident Lorenz Ilg bestätigt den Parteitermin, will aber zu einer möglichen Kandidatur und konkreten Namen nichts sagen. Weitere Informationen soll es aber demnächst geben.

