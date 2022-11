SVP Schwyz nominiert Kandidierende für National- und Ständerat

Wahlen SVP Schwyz hat Kandidierende für National- und Ständerat nominiert Am Freitag hat die SVP Kanton Schwyz ihre Kandidierenden für die eidgenössischen Erneuerungswahlen 2023 nominiert. Der langjährige Nationalrat Pirmin Schwander soll neu in den Ständerat. 07.11.2022, 09.29 Uhr

National- und Ständeratskandidaten der SVP Kanton Schwyz (von links nach rechts): Kantonsrat und Parteipräsident Roman Bürgi, Kantonsratspräsident Thomas Hänggi, Nationalrat Pirmin Schwander, Säckelmeisterin Rita Helbling und Nationalrat Marcel Dettling. Bild: PD

Am 4. November 2022 wurden in der Horseshoe Braui in Oberarth die SVP-Kandidierenden für die National- und Ständeratswahlen 2023 erkoren. Dabei wurde der 60-jährige SVP-Nationalrat Pirmin Schwander von der SVP-Basis einstimmig als Kandidat für den Ständerat nominiert.