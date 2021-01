Webseite Schwyzer Schwinger ärgern sich über Sportportal Der Schwingerverband am Mythen feiert in diesem Jahr Jubiläum. Eine Internetfirma nutzt das für Inserate. Der Verband distanziert sich. Robert Betschart / bote.ch 21.01.2021, 08.59 Uhr

Es ist nicht das erste Mal, dass die Firma sporttotal.ch GmbH in der Region für Aufregung sorgt. Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die Firma jeweils Artikel über Sportler, Veranstaltungen oder Vereine. Dies alles ohne das Wissen der Beteiligten. Zu den Artikeln sucht die Firma danach Inserate-Sponsoren aus den jeweiligen Regionen.

Dieses Mal geht es um die Schwinger. Der Schwingerverband am Mythen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Davon hat auch die Zuger Internetfirma Wind bekommen und einen kurzen Artikel darüber auf ihrer Plattform publiziert.

Screenshot: bote.ch ab sporttotal.ch

Auch Ivan Schmidig vom Beck Roman in Ibach wurde angefragt, ob er dazu ein Inserat schalten wolle. Schmidig: «Ich erhielt von einer Frau einen Anruf. Sie sprach dann sehr schnell vom Schwingerverband am Mythen und dass dieser sein 100-jähriges Jubiläum feiere. Sie fragte mich, ob ich dazu nicht auch gerne ein Inserat für 180 Franken schalten möchte.»

Schwingerverband am Mythen distanziert sich von der Firma

Da Schmidig auch sonst immer mal wieder den Schwingerverband am Mythen unterstützt, dachte er, dass dies eine gute Sache sei. Allerdings verlangte er zuerst per E-Mail noch etwas Schriftliches. «Als ich dann las, dass es eine Firma mit dem Namen sporttotal.ch ist und in Zug beheimatet ist, wurde ich stutzig. Ich wollte damit ja den Schwingerverband am Mythen unterstützen und sicher nicht eine Zuger Internetfirma», sagt Schmidig. Daraufhin informierte er den Schwingerverband über die Angelegenheit.

Der Schwingerverband am Mythen distanziert sich von diesen Sponsoring-Anfragen. Ruedi Beeler, Vizepräsident der Mythenverbändler und Präsident der Jubiläumskommission, erklärt:

«Wir hatten weder Kontakt mit der Internetfirma noch erhalten wir Geld oder sonst etwas für diese Inserate.»

Er ergänzt: «Wir gehen unsere Sponsoren immer persönlich an.»

Zum Artikel auf sporttotal.ch haben mittlerweile diverse Schwyzer Unternehmen inseriert. Eines davon ist die Kiener Auto AG. Danijel Grozdanovic ist Bereichsleiter Kundendienst der Firma aus Steinen, und auch er sagt auf Anfrage:

«Wir dachten, dass wir mit diesem Inserat den Schwingerverband am Mythen und das Jubiläum unterstützen.»

Geschäftsführer bestreitet Vorwürfe

Den Vorwurf, dass die Zuger Firma den Schwingerverband am Mythen missbrauche, um Inserate reinzuholen, weist der Geschäftsführer von sporttotal.ch, Adrian Strässle, von sich:

«Keinesfalls haben wir Unternehmen in den Glauben versetzt, mit einem Inserat den Schwingerverband zu unterstützen. Wir sind ein unabhängiges Onlineportal und geben uns in den Verkaufsgesprächen als solches zu erkennen.»

Strässle hält weiter fest: «Die im erwähnten Artikel platzierten Inserate stammen ausnahmslos von Firmen, mit denen wir bereits jahrelang zusammenarbeiten. Diese Firmen sind mit unserem Geschäftskonzept bestens vertraut.»

Trotzdem: Ruedi Beeler ärgert sich über die Vorgehensweise des Internetportals. «Es gab bereits einen ähnlichen Fall mit dem Schwingklub March-Höfe. Der Schwyzer Kantonale Schwingerverband hat damals den Sachverhalt abgeklärt», sagt Beeler.

«Offenbar ist es eine rechtliche Grauzone, welche die Internetfirma ausnutzt.»

Gleichwohl will er sich die Freude an der Jubiläumsfeierlichkeit Ende Oktober nicht nehmen lassen, an welcher die Mythenverbändler ihre Jubiläumsfestschrift präsentieren werden.

Vor rund zwei Jahren ging die Zuger Firma in der Region auf dieselbe Art und Weise vor. Damals holte sie Inserate rund um den Gersauer Silvesterlauf rein. Und im 2016 traf es sogar den Fechter Max Heinzer, welcher damals kurz vor seinem Einsatz an den Olympischen Spielen in Rio stand. Heinzer sagte damals: «Es ist fies, meinen Namen für so etwas zu missbrauchen und den Goodwill von kleinen Firmen auszunutzen.»