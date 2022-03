Schwyz Weg der Schweiz wird mit Fotospots aufgemotzt Fotospots, Mini-Schillersteine und Genussliegen sollen den Wanderweg aufwerten. Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Solche Fotospots zieren in Zukunft den Weg der Schweiz.

Im aktuellen Amtsblatt des Kantons Schwyz ist ein Baugesuch für einen «Fotospot Wiege der Schweiz» an der Schiffsstation in Brunnen ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um eine schlichte Stele mit dem Weg-der-Schweiz-Logo oben (siehe Bild). In eine Kerbe dieses Kreuzes kann das Smartphone für ein Selfie mit definiertem Bildausschnitt gestellt werden. Die Idee dahinter: Die Touristinnen und Touristen haben ein schönes Erinnerungsbild und machen im Idealfall via soziale Medien gleich auch noch Werbung für die Region.

15 solche «Skulpturen» sollen in diesem Jahr rund um den Urnersee, aber auch in Sattel oder Küssnacht erstellt werden. Mit diesen Fotospots soll einerseits der Weg der Schweiz attraktiver und andererseits auch das Projekt «Wiege der Schweiz» sichtbar gemacht werden. Mit «Wiege der Schweiz» wollen die Tourismusorganisationen um den Urnersee die Schweizer Gründungsgeschichte und den Mythos Tell erlebbar machen.

Kleine Nachbildungendes Schillersteins

Zur Aufwertung des Wegs der Schweiz gehört in einem nächsten Schritt ab 2023 auch die Realisierung von «Eingangsportalen». Damit sind über zwei Meter hohe Mini-Schillersteine aus Schweizer Marmor gemeint, die etwa in Brunnen, Flüelen oder auf dem Rütli den Einstieg in den Wanderweg markieren sollen.

Und weiter sind entlang des Wegs auch Genussliegen mit Federungen vorgesehen – ebenfalls als Selfiemotiv oder einfach nur zum Ausruhen gedacht.

