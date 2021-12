Hoch-Ybrig: Neue Gondelbahn für 18 Millionen Franken

Weglosen Für 18 Millionen Franken soll es ins Hoch-Ybrig eine neue 10er-Gondelbahn geben Die bestehende Anlage wurde 1970 in Betrieb genommen, die Bewilligung läuft noch bis 2034. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Keller bei der Talstation Weglosen vor der 1970 in Betrieb genommenen Bahn ins Hoch-Ybrig. Bild: Andreas Seeholzer

Nach dem Bau der Bahn im Squaw-Valley, USA, bekam das Seilbahnunternehmen Garaventa in den Sechzigerjahren auch in der Schweiz Schub und baute die Luftseilbahn ins Hoch-Ybrig. 1970 wurde die Bahn Weglosen–Seebli in Betrieb genommen, ein «Meilenstein der Firma Garaventa», wie es in der Biografie von Willy Garaventa heisst. Willy Garaventa erinnert sich: «Es war eine der ersten ganz grossen Bahnen, die wir gebaut haben, realisiert hat sie mein Bruder Karl.»