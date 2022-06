Schuler Wein: Philippe Schuler übernimmt

Weinhandel Jakob Schuler regelt die Nachfolge – Sohn des Eigentümers übernimmt In der Seebner Schuler-Gruppe gibt es einen Wechsel in der obersten Führungsverantwortung. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 08.06.2022, 08.04 Uhr

Der Patron Jakob Schuler in der St. Jakobs Kellerei in Seewen. Bild: Andreas Seeholzer

Die Verwaltungsräte der Schuler-Gruppe formieren sich um. Philippe Schuler, Sohn des Eigentümers Jakob Schuler, übernimmt die oberste Führungsverantwortung. Als Präsident der Schuler-Gruppe ersetzt er den zurückgetretenen Reto Wehrli. Dies heisst es in einer Mitteilung des Seebner Unternehmens vom Dienstag.

Philippe Schuler ist Primarlehrer, ausgebildeter Schauspieler und Mediator. Seit einem Jahr ist er in den einzelnen Verwaltungsräten bereits tätig. «Ich freue mich sehr», sagt er auf Anfrage des Boten der Urschweiz, denn er bringe vor allem durch seine Ausbildung als Mediator das nötige Rüstzeug für die neuen Aufgaben mit.

«Alle einzelnen Firmen haben einen Verwaltungsrat und Geschäftsleiter, meine Aufgaben liegen also in der strategischen Führung.»

Unternehmen in der elften Generation

Philippe Schuler übernimmt in elfter Generation oberste Führungsverantwortung im 1694 gegründeten Unternehmen. Wie Patron Jakob Schuler sagt, ist es für seine Familie und ihn «eine enorme Freude», die oberste strategische Führung «innerhalb der Familie zu übergeben». Philippe Schuler lebt in Bern und begleitet das Geschäft «von aussen», wie Jakob Schuler sagt. Er ist 74 Jahre alt. Mit 21 Jahren ist er «vorübergehend» ins Unternehmen eingestiegen, und obwohl er eigentlich «weiterziehen» wollte, ist er geblieben.

«Ich habe zusammen mit meinem Vater und meinen Brüdern das Geschäft weiterentwickeln dürfen und war so fasziniert, dass ich nicht mehr gegangen bin.»

Nun ist er seit 52 Jahren im Geschäft, hat die operative Führung aber bereits vor 20 Jahren übergeben. Im Verwaltungsrat blieb er aber als Präsident tätig und hat Schwesterfirmen in der Toskana (1998), im Wallis (2006 und 2020) und Armenien (2014) übernommen und weiterentwickelt. Jakob Schuler erfreut sich heute sehr guter Gesundheit, «für mich ist die Arbeit nach wie vor eine grosse Freude, ich gehe diese Woche wieder nach Armenien», sagt er.

An den Aussenstandorten in Italien, im Wallis und in Armenien bleibt Jakob Schuler vorläufig als Coach noch dabei. Diese sollen künftig schrittweise auch an seinen Sohn übergehen, «gut möglich, dass er Freude daran bekommt und auch die einzelnen Standorte übernimmt». Die Gruppe beschäftigt heute knapp 500 Menschen, die gut 250 Vollzeitstellen entsprechen.

Heinzer neuer VR-Präsiodent der St. Jakobs Kellerei

Vor sechs Jahren hat Jakob Schuler das Verwaltungsratspräsidium des Stammhauses und der Gruppe an Reto Wehrli abgegeben. «Ich danke Reto Wehrli für seinen grossen und wertvollen Einsatz», sagt Schuler.

Das Präsidium des Verwaltungsrates des Stammhauses, der Schuler St. Jakobs Kellerei, übernimmt der bisherige Verwaltungsrat, Robert Heinzer, Personalchef bei Victorinox. Dazu Jakob Schuler: «Robert Heinzer hat als Weinakademiker schon bis anhin sehr viel in die Firma eingebracht und wird diese sicher auch künftig noch weiter voranbringen. Ich bin sehr dankbar für diesen Support.»

