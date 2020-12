Welt-Aids-Tag Die HIV-Therapie hat enorme Fortschritte erzielt: Ein Betroffener aus der Zentralschweiz erzählt Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Ein HIV-Betroffener legt sein bewegtes Leben offen und macht anderen Betroffenen Mut. Christian Tschümperlin 01.12.2020, 05.00 Uhr

Damals, als Dany Planzer die Diagnose HIV-positiv erhielt, konnte er sich keine Hoffnungen machen, dass er heute noch leben würde. «Ich sass mit meinen Eltern und meinem Bruder im Zimmer mit dem Professor», erinnert er sich. Planzer war 17-jährig. Die Krankheit war kaum bekannt, im Jahr 1986 tauchten erste Medienberichte auf. Der Arzt sprach über diese neue Krankheit und dann sagte er jene Worte, die Dany Planzer bis heute nicht vergessen kann:

«Du bist betroffen, du hast diese Krankheit.»

Die schlechte Nachricht löste bei ihm Wut und Verzweiflung aus. «Ich habe gezittert.» Der Arzt gab ihm eine Lebenserwartung von vielleicht fünf Jahren. «Auf der Heimfahrt nach Arth-Goldau war es sehr still im Auto.»

Dany Planzer erhielt die Diagnose HIV-positiv, als er 17-jährig war. Bild: PD

Kinderfotos von Dany Planzer lassen einen kerngesunden, ganz normalen Buben vermuten. Doch der Schwyzer mit Verbindungen ins Urnerland und nach Nid- und Obwalden kam mit einer Erbkrankheit auf die Welt. «Ich bin Bluter», sagt er gefasst. Die im Fachjargon als Hämophilie bekannte Krankheit verursacht vor allem bei Männern Probleme mit der Blutgerinnung. Dadurch kann nur schon eine dumme Bewegung zu einer Organblutung führen. «Wäre dies nicht behandelt worden, wäre ich keine 20 Jahre alt geworden», sagt der heute 51-Jährige. Doch die Medizin stellte sich für ihn als Fluch und Segen zugleich heraus. Planzer seufzt:

«Die Spritze gegen die Hämophilie war mit HIV-Viren versehen.»

Das Medikament namens Faktor 8 war damals bei verschiedenen Herstellern erhältlich. Faktor 8 wurde aus Blut von Blutspendern hergestellt und als Plasma in die Venen injiziert. «Es hat jemand Blut gespendet, der HIV hatte und mich erwischte es.» Ein Schicksalsschlag, der einen langen Leidensweg einläutete. «Mit 17 will man eine Beziehung aufbauen und es ist nicht toll, wenn man einen solchen Bescheid bekommt.»

Damals stand die HIV-Forschung noch am Anfang, Medikamente waren keine auf dem Markt. Der Arzt riet Planzer, das Beste aus der Situation zu machen. Doch es waren der unbedingte Wille und die grosse Therapietreue, die Planzer letztlich retten sollten.

Schöne Kindheitserinnerungen an Uri

Seine Grosseltern wohnten im Sektionshaus in Erstfeld, das grosse gelbe Haus oberhalb des Bahnhofes. Der Grossvater betrieb eine Schreinerei in Sisikon, der Vater arbeitete beim Stellwerkdienst und im Gleisbau. «Wir waren regelmässig bei den Grosseltern zu Besuch und hatten direkten Blick auf die Gleise, wo elektrische Lokomotiven fuhren, auch das Krokodil.» Auch bei der Gotte in Sisikon war Planzer regelmässig zu Besuch auf einem Bauernhof mit Schafen. «Als Kinder gingen wir dort heuen und Kirschen pflücken, doch ich musste immer gut auf meinen Körper Acht geben.»

Nach dem Bescheid, dass er HIV-positiv ist, brauchte Planzer einige Zeit, die schlechte Nachricht zu verarbeiten. «Ich hatte eine Lehre im Sack als Schreibmaschinen-Mechaniker und wusste nicht, ob ich diese noch antreten könnte.» Er entschloss sich, die Lehre trotz allem in Angriff zu nehmen. «Mein Arbeitgeber wusste zwar, dass ich Bluter war und ich rechne es ihm bis heute hoch an, dass er mich trotzdem einstellte. Doch über das HIV schwiegen wir aus grosser Angst.» Damals lernte Dany Planzer auch die Liebe seines Lebens kennen, die ihm all die Jahre hindurch treu blieb und mit der er seit 1996 verheiratet ist. 1990 schloss er die Lehre erfolgreich ab.

500 Tabletten pro Monat schlucken

Doch dann begann das Virus, an seinem Körper zu nagen: Das HIV nistete sich in Zellen ein und zerstörte das Immunsystem von innen heraus, die Konzentration der Helferzellen in Planzers Blut hatte sich halbiert. Er und seine Partnerin beschlossen, die Karriere aufzugeben, in den Verkaufsberuf zu wechseln, ausgiebige Städtereisen in ganz Europa zu unternehmen und viele Konzerte in der Schweiz zu besuchen. Ihr erstes gemeinsames Konzert war Pink Floyd im St.-Jakob-Stadion in Basel am 26. Juli 1988, von dem Planzer heute noch die Eintrittskarten besitzt.

Diese Eintrittskarten hat sich Dany Planzer bis heute aufbewahrt. Bild: PD

In den 1990er-Jahren kamen die ersten HIV-Medikamente auf den Markt. 1996 begann er mit der Therapie, die damals noch schwere Nebenwirkungen zeigte. «Ich musste 500 Tabletten im Monat schlucken, diese führten zu Leberproblemen, Geschmacklosigkeit im Mund, tauben Fingern, Depressionen und Angstzuständen.» Damals war Planzer noch 48 Kilogramm schwer.

Aufklärungsarbeit an Schulen

2001 trat er erstmals mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Dies war ein zweischneidiges Schwert: «Einerseits fiel mir ein Stein vom Herzen, nicht mehr schweigen zu müssen. Doch es gab auch negative Reaktionen.» Viele hätten ihm zwar zu seinem Mut gratuliert. Manche wechselten aber auch die Strassenseite, wenn sie ihn sahen, manche Freunde brachen den Kontakt ab. Später hielt Planzer viele Aufklärungsvorträge in der ganzen Deutschschweiz, besonders an Schulen in Uri, Nid- und Obwalden. «Die Schüler waren immer interessiert und hörten sehr aufmerksam zu.» Die zwei Lektionen seien immer sehr schnell vorbeigegangen, denn die jungen Menschen hätte viele Fragen zum Thema HIV und Aids gestellt. «Sehr oft bekam ich Briefe von den Schülern zugesandt, in denen die Dankbarkeit für diese zwei Lektionen niedergeschrieben wurden.»

Dank grosser Therapietreue kann Dany Planzer auf eine normale Lebenserwartung vertrauen. Bild: PD

Heute leben Planzer und seine Partnerin in einer wunderbar eingerichtet Wohnung im Kanton Schwyz mit Papageien und zwei Aquarien. Zu Planzers Hobbys zählt die Fotografie. Die Therapie hat enorme Fortschritte erzielt. «Das Medikament Faktor 8 gegen die Blutungen wird heute künstlich im Labor hergestellt und es besteht keine Infektionsgefahr mehr.» Es reicht ein HIV-Medikament pro Tag und ein Arztbesuch im Halbjahr. Die HI-Viren sind so weit zurückgedrängt, dass sie nicht mehr nachweisbar sind. «Ich gelte beispielsweise nicht als Coronarisikopatient.» Trotzdem muss er eine IV-Rente beziehen und kann nicht arbeiten, denn Therapie und Virus haben Spuren hinterlassen und seinen Darm beschädigt.

Die Quelle seiner Kraft

Dany Planzer hat gelernt, mit seiner Krankheit umzugehen. Kraft schöpft er aus der Meditation an einem schönen Flecken. Die Erde ist rund. Seinen Glauben vergleicht er nicht mit keiner religiösen Doktrin. Planzer sagt: «Irgendwo auf der Rigi entspringt eine Quelle, das Wasser fliesst den Bach hinab und mündet irgendwann in der Nordsee.» Auf seiner Reise passiert das Wasser viele Steine, Wasserfälle und starke Strömungen. «Am Ende wird das Wasser von der Sonne aufgesogen und landet wieder bei der Quelle auf der Rigi.» Das Leben der wenigsten Menschen sei mit einem ruhig dahinfliessenden Strom zu vergleichen.

Planzer hat sein Lebensziel erreicht, wenn sich durch sein Engagement weniger Menschen mit dem Virus anstecken. «Dadurch wird viel Leid vermieden, zudem können Behandlungskosten gespart werden.» Sein letzter Satz in den Schulklassen sei immer derselbe:

«Seid verantwortungsvoll mit eurem Körper und schützt euch. Denn es lohnt sich.»