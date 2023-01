Urs Kryenbühl will Karriere fortsetzen

Mein Kopf so voll und doch so leer, darf ich reisen in der Welt umher. Mein letztes Gedicht, geschrieben vor 15 Jahren, als wir, oh Skirennsport, noch Freunde waren. «Waren?», so fragst du mich! Sag ich: «Überrascht es dich denn nicht?» – «Schau her, Urs, viele Freunde hast du hier, Ortschaften entdeckt, Erfolge gefeiert und noch viel mehr. Glaubst du nicht, du solltest mir dankbar sein?»

«Ich weiss, oh Skirennsport, mein alter Kumpel, es ist oft schön mit dir, aber manchmal auch etwas dunkel. Zu dieser Stund fühlt es sich an wie Nacht, haben zusammen geweint, zusammen gelacht, einiges durchgemacht, aber auch das eine oder andere Wunder vollbracht. Wie Brüder sind wir, oh Skirennsport, Glück und Leid auf dem Weg vereint. Doch was ist nun genau geschehen?», werden dich jetzt viele fragen.

«Ganz einfach», werde ich sagen, «ein weiterer Kreuzbandriss hat sich zugetragen.» Es klingt komisch, doch ist es so, ich bin für vieles dankbar und auch froh! Ein Leben wie dieses darf nicht jeder haben, da kann man schon mal den einen oder anderen Schmerz ertragen. Ich bleibe dabei, oh Skirennsport, bleibe positiv wie so oft. Hast du gehofft, ich bin am Boden? Nun zeig ich es dir, schau nach vorne und setze auf vertraute Heilmethoden. Erst einmal «lei rasten» ist jetzt der Plan, bleibe zuversichtlich und motiviert zu gehen, die extra Meile mit vollem Elan. Wie ein alter Hase schreibe ich diese Worte, es wäre zu einfach, nur zu berichten, wollte ich doch etwas Spezielles dichten. Es ist mir gelungen, mehr oder minder, mein Gehirn hat geackert und gearbeitet wie ein Zwölfzylinder.

Herzlichen Dank für all eure zahlreichen Nachrichten und Botschaften. Sie haben mich sehr berührt, sind Balsam für meine Seele und ein Beweis für grossartige Freundschaften. Jetzt stehe ich da, mit erhobenem Haupt, bin positiv und gut gelaunt. It’s all about good vibes, meine Freunde, rutscht alle gut ins neue Jahr und seid gewiss, das Leben geht weiter, denn es ist nur ein Riss.