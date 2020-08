Wer hat Edith Gfeller gesehen?

Seit Mittwoch wird Edith Gfeller vermisst. Sie verliess am frühen Vormittag ihr Haus in Einsiedeln in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Schwyz den Verbleib der Vermissten bislang nicht klären.

13.08.2020, 11.38 Uhr