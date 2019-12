Wetterextreme und «Wetterschmöcker» – So will sich die Tourismusregion Stoos-Muotatal vermarkten

Die Tourismusregion Stoos-Muotatal will sich als Wettererlebnispark inszenieren. Sie will dabei nicht nur von der Bekanntheit der «Wetterschmöcker» profitieren, sondern auch von den unterschiedlichsten Wetterextremen, die in der Region zu finden sind.