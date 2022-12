Schwyz Muotathaler Wetterschmöcker bekommen neuen Seelsorger Werner Reichlin verlässt per Ende Jahr den Vorstand der Muotathaler Wetterschmöcker. Sein Nachfolger wird im April bekannt gegeben. Alain Hospenthal Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Werner Reichlin wird neuer Seelsorger. Bild: Alain Hospenthal

«Nach zwölf Jahren ist für mich die Zeit gekommen, mich anderen Aufgaben zu widmen.» Gerade in der Weihnachtszeit betrachte er gerne den Sternenhimmel und beobachte dabei die Perseiden und Geminiden. Überhaupt sei er einer, der auf Zeichen höre. «Als ich für mein Amt einen geeigneten Nachfolger fand, war das für mich ein klares Signal.»

Die Kirche müsse seines Erachtens mehr Freude in der Welt verkünden, weshalb er sich damals dafür entschieden habe, als Repräsentant der katholischen Kirche dem Verein mit seinen über 4000 Mitgliedern beizutreten. Nun, beim Abschied, habe er ein Zitat Jesus aus der Bibel herangezogen: «Ich habe noch andere Schafe, auch die muss ich führen.»

«Alle im Vorstand bedauern, dass er uns verlässt», so der Präsident der Muotathaler Wetterschmöcker, Josef Bürgler. Aber man habe auch Verständnis für seinen Entscheid und sehe, welche vielfältigen Aufgaben er in der grossen Pfarrei Küssnacht zu erledigen habe. Werner Reichlin werde von allen geschätzt, so Bürgler. «Er pflegt eine ausserordentlich gute Kommunikation» und verstehe es vortrefflich, mit seiner Freundlichkeit und seinem Humor auf die Menschen zuzugehen.

Filmische Umsetzung des Ursprungs bleibt Wunsch

Die Versammlungen der berühmten Wetterpropheten haben sich längst zu medialen Grossanlässen gemausert. «Auch in einem Saal mit 700 Leuten bewies Werner Reichlin sein sprachliches Talent.» Man habe ihn stets gut verstanden, und auch seine Witze seien immer erste Klasse gewesen, so Bürgler weiter. «Er hat auch dort sehr viel Feingefühl bewiesen.» Auch als Schlichter habe Werner Reichlin für den Verein gute Dienste verrichtet. «Seit wir mal Knatsch hatten in Muotathal, haben wir uns dafür entschieden, einen Pfarrer in den Vorstand zu wählen», so Bürgler. Aloys von Euw sei der erste gewesen. «Wir sind ein katholischer Verein», deshalb gehöre ein Pfarrer einfach dazu. «Werner Reichlin hat damals die Wogen zwischen Geissdaddy Benny Wagner und Peter Suter, alias Sandstrahler, geglättet», bestätigt Bürgler. Werner Reichlin übernahm das Amt 2010 vom verstorbenen Pfarrer Aloys von Euw und verstand sich seit Beginn auch als Wetterschmöcker-Flüsterer.

Auf die Frage, ob Werner Reichlin seine Mission bei den Wetterschmöckern als erfüllt betrachtet, antwortet dieser. «Ich konnte meinen kleinen Beitrag leisten, dafür bin ich sehr dankbar». Er blicke zurück auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit, mit guter Kommunikation und Kollegschaft. Eine Vision sei aber unerfüllt geblieben, so Reichlin. Er wünsche sich noch einen Spielfilm über den Ursprung der Wetterschmöcker. «Die Muotathaler Wetterschmöcker verfügen über ein gottgegebenes Talent», das mit der Schöpfungsgeschichte zusammenhänge, und so noch nicht erzählt worden sei. Werner Reichlins Nachfolger wird offiziell anlässlich der nächsten GV am 28. April 2023 in Rothenthurm bekannt gegeben.

