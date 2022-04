Wetterprophet Alois Holdener über seine Voraussagen

Schwyz Wetterprophet Alois Holdener: «Beobachten kann jeder, wir machen das nur viel intensiver» Alois Holdener, Tannzapfen, hat das Winterwetter zusammen mit Peter Suter, Sandstrahler, am genauesten bestimmt. Erhard Gick Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Beste Prognose mit Peter Suter abgegeben: Alois Holdener, Tannzapfen, Schwyz mit Pfarrer Werner Reichlin und Präsident Josef Bürgler (Mitte). Bild: Erhard Gick

Alois Holdener teilt den Königstitel dieses Mal mit dem verstorbenen Urgestein der Wetterpropheten, dem Rieter Peter Suter. 15 Punkte haben beide totalisiert, das Wetter haben sie recht gut vorausgesagt, auch wenn die absolute Genauigkeit anderer Jahre gefehlt hat. «Ich bin überzeugt, dass wir es gut vorausgesagt haben, ich habe mir viel Mühe gegeben. Wenn man etwas voraussagt, ist es halt gut möglich, dass es nicht immer genau so eintrifft», sagt Alois Hol­dener, Tannzapfen.

Auf sein Erfolgsrezept in der Wettervorhersage angesprochen, hat der Schwyzer eine klare Antwort. «Ich beschäftige mich viel mit der Natur. Beobachten kann jeder, aber wir Wetterpropheten machen das einfach intensiver. Man schaut auf die Zeichen der Natur. Trotzdem hat man das Risiko, dass man total danebenliegt.» Diesen Winter holte er sich also zusammen mit Peter Suter den Sieg.

Auf die Frage, ob er denn enttäuscht gewesen wäre, hätte er nicht den Titel geholt, bleibt Tannzapfen Alois Holdener sachlich. «Nein, gar nicht. Ich mag den Sieg jedem gönnen, aber solange ich jetzt dabei bin, wurde ich immer unter den ersten sechs rangiert.» Da darf man tatsächlich schmunzeln, denn es sind ja insgesamt sechs Wetterpropheten.

Peter Suter hat ihm den Weg geebnet

Zum Schmöcken und Voraussagen ist er dank dem Muotathaler Peter Suter, Sandstrahler, gekommen. «Ich hatte seine Tochter geheiratet. Als man einen neuen Wetterpropheten suchte, hat er mich angefragt. Ich willigte ein – und landete prompt auf dem letzten Platz», so Alois Holdener. Man habe für Peter Suter mit Kari Laimbacher einen würdigen Ersatz gefunden. Auch dieser sei ein stiller Naturbeobachter, wie das Peter Suter gewesen sei. Wenn er an den Muota­thaler denkt, kommt schon so etwas wie Bewunderung auf.

«Während 60 Jahren hat er das Wetter vorausgesagt, eine bewundernswerte Leistung, er immerhin gut 130 Prognosen in dieser Zeit erstellt.»

Der Unterhaltungswert der Frühlings- oder Herbstversammlungen ist hoch. Trotzdem, so sagt Alois Holdener, werde das Wetterbestimmen von allen ernst genommen. Es sei nicht einfach nur ein Ratespiel. «Wenn wir es nicht ernst nehmen würden, wären wir schon lange erledigt. Aber zugegeben, gegen aussen wird das als eine Gratwanderung zwischen Wahrheit und Lüge wahrgenommen, alles gespickt mit Humor. Aber mal ehrlich, wenn zehn Propheten ihren Text einfach so herunterleiern würden, wäre das sehr trocken», sagt der Schwyzer weiter.

Dazu, weshalb die Prognose bei ihm im Vergleich zu den anderen besser gestimmt hat, meint er: «Weil ich ein Schlauer bin.» Er habe halt die Zeichen am besten deuten können.

Jetzt darf man sich ausserdem über das Wetter freuen. Alle sagen einen schönen Sommer voraus. «Es wird schön, aber trocken, wie bisher», sagt Alois Holdener.

