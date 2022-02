Olympia: Schwyzer Mechaniker für Bob-Teams von China im Einsatz.

Wie Schwyzer Mechaniker den Chinesen zum Erfolg verhelfen sollen Fabio Schiess aus Oberarth und sein Vater Hansueli sind in Peking Chefmechaniker des chinesischen Bob-Teams. Es ist nicht das erste sportliche Ausland-Engagement der beiden. Robert Betschart Jetzt kommentieren 17.02.2022, 10.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mittendrin in den Olympischen Spielen ist der Oberarther Fabio Schiess. Nicht als Sportler, sondern als Chefmechaniker des chinesischen Bob-Teams. Er und sein Vater Hansueli aus dem Appenzell sollen den Chinesen einen möglichst schnellen Schlitten parat stellen. Wie die Athleten leben sie momentan im Olympischen Dorf in Peking und fahren von dort täglich zum Eiskanal. Ihr Ziel: Die beste Rennabstimmung für die Rennen zu finden.

Das Engagement von Fabio Schiess für die Chinesen begann bereits vor vier Jahren (der «Bote» berichtete). Vorher betreute er das südkoreanische Bobteam, welches in Pyeongchang im Viererbob sensationell die Silbermedaille gewann. Auch Hansueli Schiess feierte als Mechaniker des lettischen Teams an den Spielen in Südkorea eine Olympia-Medaille.

Der Erfolg blieb von den Chinesen nicht unbemerkt: «Wir wurden von ihnen für das Projekt Peking 2022 angefragt», sagt Fabio Schiess. Allerdings sei diese Aufgabe eine sehr grosse Herausforderung. «Alle Prozesse verlaufen hier sehr bürokratisch. Wenn wir beispielsweise neues Werkzeug brauchen, muss es erst noch genehmigt werden, und es kann Wochen dauern, bis wir es schliesslich in den Händen halten», sagt er. Mit einem Schweizer hätte man ein Anliegen in dreissig Sekunden besprochen, mit einem Chinesen brauche es zwei Tage.

Im Bob-Sport steckt China noch in den Kinderschuhen. Sie setzten deshalb auf Know-how der Besten dieses Fachs. Neben den erfolgreichen Mechanikern engagierten sie mit der kanadischen Bob-Grösse Pierre Lueders einen renommierten Trainer. Trotzdem wäre eine Medaille der Chinesen an diesen Olympischen Spielen eine grosse Sensation. Zu unerfahren sind die Piloten, auch wenn sie vom Vorteil der Heimbahn profitieren und schon zwischen 550 und 650 Fahrten auf der Olympia-Bahn zurücklegen konnten.

«Wie tote Ameisen nach der ersten Fahrt»

Eine Anekdote von Fabio Schiess, die er bereits in einem Beitrag gegenüber der SRF-Sendung «10vor10» schilderte, veranschaulicht die Unerfahrenheit der Chinesen gut: «Am Anfang klebten die Bremser noch Polster an ihre Helme. Und dann nach der ersten Fahrt lagen sie im Ziel herum wie tote Ameisen.»

Das Verhältnis zum Team sei aber hervorragend, betont Schiess. «Es sind liebe Leute, und wir ziehen gemeinsam am selben Strick.» Die Pilotinnen und die Piloten sprechen sogar etwas Englisch, im Notfall hilft ein Dolmetscher. Sorgen bereiten dem 37-Jährigen da eher die von der chinesischen Volkspartei engagierten Betreuer. Sie überwachen das gesamte Projekt und stauchen die Sportlerinnen und Sportler teils heftig zusammen, wenn etwas nicht nach ihrem Gusto läuft. An diesen Ton musste sich Schiess zuerst gewöhnen. «Aber ich glaube, die Chinesen kennen es nicht anders», sagt der Oberarther.

Die Arbeit für das chinesische Team war aufgrund der Corona-Krise umso komplizierter. Schiess musste sich bei der Einreise ins Land der Mitte selbst schon mehrmals in Quarantäne begeben. Trotzdem bereuen sowohl Fabio als auch Hansueli Schiess ihr Engagement nicht. Denn die Chinesen bezahlen gut, auch wenn der Schwyzer betont, dass es nicht mehr sei als ein normaler Arbeiterlohn in der Schweiz.

Speziell ist viel mehr, dass sie einen Fixlohn über zwölf Monate erhalten. In der Branche ist das unüblich. Oft erhalten Mechaniker nur in den Wintermonaten einen Lohn.

Der Vierjahresvertrag läuft nun nach den Olympischen Spielen aus. Ob der 37-Jährige bei den Chinesen weitermacht, weiss er noch nicht. Klar ist aber, dass er dem Bob-Sport treu bleiben möchte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen