Schwyz Herdenschutzalarm ausgelöst: Spuren an totem Schaf in Vorderthal deuten auf Wolf hin Am Montag wurde auf dem Gemeindegebiet von Vorderthal ein Schaf gerissen. Aufgrund des vorgefundenen Rissbildes wird ein Wolf vermutet. 11.05.2021, 11.53 Uhr

(rem) Ein Tierhalter hat am Montag im Gebiet Spitz in Vorderthal ein totes Schaf dem Wildhüter gemeldet. Die vorgefundenen Rissspuren und die Situation vor Ort deuten darauf hin, dass das Schaf durch ein Grossraubtier gerissen wurde.

Der Wildhüter hat am gerissenen Schaf DNA-Proben genommen und ins Labor geschickt. Die Untersuchungen laufen.

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz am Montagnachmittag den Herdenschutzalarm via SMS-Mitteilung an die Kleintierzüchter und Landwirte ausgelöst.

Bereits im vergangenen September hatte ein Wolf in Vorderthal zwei Schafe gerissen. Sie konnten später dem Wolf aus Italien zugeordnet werden.