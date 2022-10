Jagdsaison: Mit Schwyzer Jägern auf Lauer

Wildsaison Der Schuss zum Schluss – auf Lauer mit Schwyzer Jägern Warten, warten, warten – Knall. Jägerinnen und Jäger erlegen im Kanton Schwyz jedes Jahr fast 2000 Tiere. Eine Reportage. Laura Inderbitzin Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist Jagdsaison. Bild: Stefan Kürzi

Plötzlich bleibt das Auto vor uns stehen. Wir sind unterwegs Richtung Engelstock, um dort auf die Jagd zu gehen. Doch schon jetzt, auf halbem Weg, rennt Wild über die offene Wiese neben uns. Beat Betschart ist frühmorgens schon hellwach und sieht sogleich, dass es sich um einen Rehbock handelt.

Doch das Tier ist zu schnell unterwegs und findet rasch wieder Deckung im nahe gelegenen Waldstück. «Na ja, vielleicht begegnet es uns ja heute noch mal», sagt der Muotathaler Jäger. Und die Fahrt geht weiter.

Im Kanton Schwyz ist Jagdsaison. Für Fleischesserinnen und Fleischesser heisst das vor allem eins: Es gibt Pfeffer. Doch wie landet das Wild aus unseren heimischen Wäldern vor einem Gewehrlauf und schliesslich auf unseren Tellern?

Acht Männer in Dunkelgrün und mit Gewehr

Es ist ein regnerischer Herbstmorgen, leichter Nebel liegt in der Luft – das wird uns heute noch ein paar Mal beschäftigen. Doch zuerst steht die Lagebesprechung an. In einem kleinen Wald unterhalb des Engelstocks, oberhalb des Verkehrsamts, stehen mehrere Männer in einem Kreis. Sie alle tragen von Kopf bis Fuss dunkelgrün-braune Kleidung mit jeweils einem kleinen Flecken Orange. Robuste Bergschuhe, Regenhosen, Regenjacke, Hut. Und jeder hat ein Gewehr.

Unterwegs in der Gruppe: Geselligkeit wird bei den Jägern gross geschrieben. Bild: Stefan Kürzi

Die Jäger machen aus, wie sie sich und die Hunde aufteilen wollen, damit sie den Wald ideal nach Rehen durchkämmen können. Der Grossteil der Männer ist über 60. Sie wissen, wie das geht, haben das Ganze schon hundert Mal gemacht.

Beat Betschart ist einer der Jüngeren unter ihnen. Der 36-Jährige macht sich auf den Weg zu seiner Position irgendwo in der Mitte des kleinen Waldes, wo er lauern soll. Die Bäume stehen an seinem Standort nicht dicht, sofort verschafft er sich einen Überblick. «Das ist immer das Erste, was ich mache», erzählt er. Wie soll er sich positionieren, wohin könnte er schiessen, wo stehen seine Kollegen in etwa, wie sieht es mit den Entfernungen aus?

Dann passiert das, was sehr oft passiert: Nichts

Nachdem er sich installiert hat, setzt sich Betschart auf einen dreibeinigen Stuhl, den man zusammenklappen kann. Dann passiert das, was auf der Lauer sehr oft passiert: nichts.

Mal dauert das kürzer, mal länger. Doch gerade auch diesen Teil geniesst er. «Mir gefällt die Jagd, weil ich sehr gerne in der Natur bin. Ich habe Forstwart gelernt und bin oft draussen, schon immer», erzählt der Muotathaler, der heute bei der ebs Energie AG arbeitet. «Viele meinen, Jäger nehmen nur im Herbst das Gewehr aus dem Schrank und geniessen es, zu töten. Doch es ist viel mehr als das. Die Jagd lebt man.»

Beat Betschart ist 36 Jahre alt, Familienvater, gelernter Forstwart und Jäger. Bild: Stefan Kürzi

Er ist im September und Oktober jeweils knapp vier Wochen auf der Jagd, nutzt dafür fast jedes Wochenende und nimmt Ferien. Auch sonst beschäftigt ihn sein grösstes Hobby fast das ganze Jahr: Wildbeobachtung, Hegearbeiten am Wald, Instandsetzung von Wanderwegen, im Frühling die Rehkitzrettung im hohen Gras mit Drohnen stehen immer auf dem Programm.

«Natürlich ist auch ein gewisser Jagdtrieb da», sagt Betschart, «es geht aber nicht ums Töten an sich. Es geht um den Reiz, die Natur irgendwie zu überlisten.» Dafür muss er – auch beim Warten – stets hellwach sein. Innerhalb von einer Sekunde, wenn man einen der Hunde bellen hört oder etwas aus den Augenwinkeln sieht, rauscht einem das Adrenalin durch die Adern und «mä isch sofort glade».

Bis jetzt ist es ruhig an seiner Position. Lediglich das Rauschen des Bachs in der Nähe und der leichte Regen, der auf die Blätter rieselt, ist zu hören. Nur deshalb kann der Familienvater im Moment überhaupt von seinen Erfahrungen erzählen. Wäre es leise im Wald, müsste man auch auf der Lauer still sein. Noch wichtiger ist, sich nicht abrupt zu bewegen: Darauf reagieren die Tiere besonders sensibel, dann würde man nie etwas treffen.

Inzwischen sind anderthalb Stunden vergangen, getroffen hat Betschart nichts und gesehen hat er an seinem Standort nichts ausser der Natur und gehört hat er nur zwei Schüsse aus der Ferne. Er macht sich wie vereinbart zurück auf den Weg zur Gruppe. Dort ist etwas anders: Sowohl sein Vater Josef als auch sein Bruder Markus tragen nun einen «Erlegerbruch» – also einen kleinen Tannenzweig – auf dem Hut. Der Beweis, dass die beiden erfolgreich waren. Neben der Gruppe liegen zwei erlegte Rehe, die zwei Schüsse von vorhin haben ihr Ziel also gefunden.

«Die Würde der Tiere ist uns wichtig», betont Beat Betschart. Man behandle sie gut, trage sie sauber von Ort zu Ort, und wenn sie am Boden liegen, steigen die Jäger nie über das verstorbene Wild hinweg. «Wir laufen immer um das Tier herum.» Einer seiner Kollegen spielt das Stück «Rehtod» auf seinem Jagdhorn und erweist ihm so die letzte Ehre.

Seit der Kindheit mit auf der Jagd

Die Tiere haben Josef und Markus Betschart bereits ausgenommen: Der Bauch wurde aufgeschnitten, die inneren Organe entfernt. Magen und Darm lässt man dabei meist im Wald liegen (wenig später werden diese jeweils von anderen Waldbewohnern verspeist), die Nieren, die Leber sowie das Herz werden mitgenommen und später verwertet. «Das Ausnehmen ist nicht gerade meine liebste Arbeit», sagt Beat Betschart. «Es ist nicht schwierig, aber es gibt einige Sachen zu beachten, damit es eine saubere Sache gibt. Das lernt man auch ausgiebig in der Jagdausbildung.»

Vater und Sohn gemeinsam unterwegs: Josef (links) und Beat Betschart. Bild: Stefan Kürzi

Nach der kurzen Pause liegt mehr Nebel, und die Sicht wird immer schlechter – das macht die Jagd für den Moment unmöglich. Stattdessen gönnen sich die Männer einen kleinen Imbiss. Sie packen Brot, Käse, Fleisch und Trauben aus ihren Rucksäcken und geniessen die Pause gemeinsam. «Das ist es auch, was mir gefällt: das Gesellige. Wir sind immer etwa in der gleichen Gruppe unterwegs, und besonders mit meinem Vater und Bruder macht es Spass», erzählt Betschart. Bereits als Kind war er mit auf die Jagd gegangen und hat sie auf diese Weise – wie so viele Jäger – von klein auf lieben gelernt.

Es würde ohne Jagd gehen, aber …

Beim nächsten Versuch sieht das Wetter besser aus, in diesem Waldstück ist es nicht zu dunstig. Mehrmals ist das Gebell der Jagdhunde zu hören, doch in die Nähe von Betschart scheint heute kein Tier zu wollen. «Das Glück ist noch nicht auf meiner Seite», sagt er und lacht. Viel macht ihm das nicht aus, hatte er dieses Jahr doch schon schöne Jagderfolge.

Meistens behält er ein Reh und einen Hirsch für seine Familie, den Rest verkauft er an Restaurants in der Region. «Zu Hause essen wir zu 90 Prozent nur Wildfleisch. Wir verwerten halt nicht nur die ‹guten› Stücke wie den Rehrücken, sondern praktisch alles. Wir machen auch Gehacktes und Burger aus dem Fleisch», erklärt er. Als Jäger erhalte er manchmal auch negative Reaktionen, aber «mehr Bio geht ja nicht».

Für sein Hobby ist er jeden Herbst fast einen Monat im Wald. Bild: Stefan Kürzi

Wenn er mit kritischen Personen spreche, würden diese nach einigen Erklärungen meistens den Sinn der Jagd einsehen. «Wir regulieren den Wildbestand nach den Vorgaben des Kantons, das ist unser Auftrag.» Es würde zwar ohne Jagd gehen, das gibt Betschart zu. Die Natur würde sich – wie immer – im Lauf der Zeit selbst regulieren. «Aber das würde dann durch Krankheiten passieren und es gäbe mehr schwache Tiere, die im Winter einfach verhungerten. Die Wildschäden an Wald und Kulturland würden zunehmen, und auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Wildtieren würde steigen. Unser Ziel ist es, im Kanton einen stabilen, gesunden Bestand zu haben.»

Letztes Jahr haben 495 Jäger in der Region insgesamt rund 280 Gämsen, 500 Rothirsche und 1000 Rehe geschossen. Als Präsident des Patentjägervereins Hubertus Schwyz, mit zirka 230 Mitgliedern der grösste im Kanton, sieht Betschart hinter diese Vorschriften und «versteht besser, wieso sie so sind, wie sie sind». Zusammen mit dem Kantonalverband setzt er sich zudem bei den Behörden für die Anliegen der Jäger ein.

Das lange Lauern lohnt sich doch noch

Betscharts Anliegen heute wäre eigentlich, noch ein Reh zu schiessen – und es soll tatsächlich noch klappen. Nach den zwei erfolglosen Versuchen im Wald steht er nun am Rand einer Wiese, als eine Rehgeiss plötzlich von weit her auf ihn zurennt. Er verhält sich ruhig und hat Zeit zum Zielen. Er schaut durch sein Gewehr, visiert an und drückt ab. Er trifft mit dem ersten Schuss.

Das Lauern hat sich also doch noch gelohnt. Nach dem Ausnehmen erhält auch Beat Betschart nach seinem Vater und seinem Bruder noch den «Bruch», den Tannenzweig, auf den Hut. Und nicht nur das: Der Rehbock, der frühmorgens auf der Wiese noch so schnell entschwunden war, wird auch noch erlegt. Zwar nicht von Betschart selbst, doch er sollte recht behalten: Die Jäger lauerten so lange, dass ihnen das Reh tatsächlich noch einmal begegnete. Das letzte Mal

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen