Wintersport Terrassen, Funparks, Vermietung: Gezielte Lockerungen für Schwyzer Skigebiete ab Freitag In den Schwyzer Skigebieten dürfen ab Freitag, 5. Februar 2021, die Angebote der Take-away-Betriebe unter Auflagen auf den Terrassen konsumiert werden, Snow- und Funparks betrieben werden, und die Vermietung von Sportartikeln ist auch am Sonntag wieder möglich. 03.02.2021, 14.01 Uhr

(pw) Angesichts der leichten Entspannung der epidemiologischen Lage und in Angleichung an die Regelung in Skigebieten anderer Kantone hat der Regierungsrat gezielte Lockerungen für die Skigebiete im Kanton Schwyz beschlossen. Dies schreibt die Schwyzer Staatskanzlei in einer Medienmitteilung. Ab Freitag, 5. Februar, darf die Pistenverpflegung der Betriebe, die Speisen und Getränke ausschliesslich als Take-away anbieten, unter Auflagen eingenommen werden.