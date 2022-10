Skifahren wird im Kanton Schwyz nur minimal teurer

Wintersport Skifahren in Schwyzer Skigebieten wird minimal teurer Trotz Energiekrise und Teuerung: Die Schwyzer Skigebiete kommen ohne grössere Preisaufschläge auf Tages- und Saisonkarten aus. Damian Bürgi Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schneefans können die Pisten auf dem Stoos zu den gleichen Preisen wie in der Vorsaison nutzen. Bild: Erhard Gick

Wie üblich starten die Bergbahnen an Allerheiligen den Vorverkauf für die Wintersaisonkarten und lassen diesen bis Ende November laufen. Bei der Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG endet der Vorverkauf bereits am 15. November, wer bis dahin eine Wintersaisonkarte bezieht, fährt auch in der Sommersaison 2023 gratis mit den Bergbahnen im Hoch-Ybrig. Das Skigebiet stellt die Parkplätze nach wie vor gratis zur Verfügung, wird jedoch nach fünf Jahren ohne Preiserhöhungen die Tarife für Tages- und Saisonkarten um drei bis vier Prozent anheben, ausgenommen davon sind Tickets für Kinder. «Die Anzahl der Anfragen zu Bestellungen ist erfreulich, vor allem kommen diese von vielen Leuten, welche bei uns noch nie eine Saisonkarte im Winter hatten», zeigt sich Geschäftsleiter Urs Keller zuversichtlich.