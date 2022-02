Wirtschaft Das Schwyzer Milchhuus behauptet sich im harten Markt Zwischen Bergbauern und Mandeljoghurt: Das Schwyzer Milchhuus positioniert sich neu. Rahel Lüönd Jetzt kommentieren 21.02.2022, 09.53 Uhr

Das Schwyzer Milchhuus hat seine Position als einer der wenigen verbleibenden mittelgrossen Player im Markt gefestigt. Einfacher geworden ist das Umfeld jedoch nicht: Mit 70 Prozent Exportanteil, hauptsächlich nach Deutschland, kämpft das Schwyzer Traditionsunternehmen mit dem starken Franken und reichlich Konkurrenz.

Stand heute ist der Export von Schweizer Käse an den nördlichen Nachbarn, vor rund 15 Jahren noch eine Pionierleistung von Erich Reichmuth, aber längst normal. Erschwerend hinzu kommt zurzeit aber der sich akzentuierende Fachkräftemangel, dem das Milchhuus mit eigenen Milchtechnologie-Lernenden entgegenzuwirken versucht.

Konstanz trotz Wettbewerb

Trotz dem harten Wettbewerb ist das Milchhuus erstaunlich konstant unterwegs. Die heute 74 Vollzeitstellen konnten 2020 sogar etwas erhöht werden, da eine Produktionslinie von Elsa-­Mifroma (Milchindustrie der Migros) nach Brunnen gezügelt wurde. «Wir haben ein gutes Zusammenspiel gefunden, von dem beide Seiten profitieren», sagt Standortleiter Martin Herzig.

Martin Herzig, Standortleiter Schwyzer Milchhuus Bild: PD

So könne das Milchhuus als moderner, handwerklicher Betrieb Produkte herstellen, die sich für die voll automatisierten Betriebe von Elsa-Mifroma nicht rechneten. Zudem könne es an die Innovation von Elsa-Mifroma anknüpfen, statt selbst lange experimentieren zu müssen. Das zeigt sich beispielsweise an einem Mandeljoghurt, das in der Westschweiz entwickelt wurde und heute im Sortiment des Milchhuus zu finden ist.

Dass immer mehr Menschen an Allergien leiden oder vegan leben, spürt das Milchhuus aber durchaus, so Standortleiter Herzig. Er sehe dies jedoch als Chance: «Das Knowhow und die Maschinen bleiben die gleichen, auch wenn die Basis eine andere ist.» Der Trend hin zu mehr pflanzlichen Produkten sei sicher nicht aufzuhalten – aber dass dereinst keine Kuh mehr auf Schwyzer Weiden grast, glaubt Herzig nicht. Die offiziellen Zahlen geben ihm recht: Der Milchkonsum hat sich in der Schweiz auf rund 50 Liter pro Jahr und Person eingependelt. Um die Jahrtausendwende waren es noch über 80.

Nachhaltigkeit, das grosse Thema der Stunde, ist für Martin Herzig ein zweischneidiges Schwert. Er gibt ein Beispiel: «Wenn wir eine Hafermilch aus China und eine Kuhmilch aus der Region vergleichen, würden wohl viele die Hafermilch als ökologischer bewerten.» Die Sache sei aber differenzierter: Gerade in den Berggebieten hätten wir nichts anderes als Gras, könnten also nicht einfach Ackerbau betreiben. Das Gras zu nutzen, sei durchaus nachhaltig. «Unsere Vorgaben an die Bauern sind streng», betont Herzig. «Es ist aber sehr schwierig, den Konsumenten zu erklären, wie viel Wert wir auf das Tierwohl legen.»

2020 war ein Jahr der Ausnahmen

Eine Info wert sind auch die Zahlen zum Pandemiejahr 2020. Dieses ist nämlich komplett aus dem Raster gefallen. Angefangen bei Spitzen im Inland während des Lockdowns im Frühjahr bis hin zu einem explodierenden deutschen Käsemarkt Ende 2020, war es durchgehend turbulent.

Auch 2022 wirkt Corona nach: Das Milchhuus spürt die Omikronwelle, die vermehrt Ausfälle beim Personal mit sich bringt. «Im Grossen und Ganzen sind wir aber gut durch die Pandemie gekommen», zieht Herzig Bilanz. Es habe sich nämlich ab 2021 alles wieder peu à peu eingependelt.