Wohnprojekt Auf Rigi Scheidegg entsteht neues Leben Die Mont Rigi Society AG von Patrick Heuscher hat rund 6900 Quadratmeter Land erworben. Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Auf dieser Parzelle auf Rigi Scheidegg mit Blick Richtung Unterstetten/First sollen bald neue Häuser gebaut und Raum für Begegnungen geschaffen werden. Bild: Archiv

Auf Rigi Scheidegg soll ein neues Wohnprojekt entstehen. Vor rund einem Jahr hatte die Rigi Scheidegg AG die restlichen rund 6900 Quadratmeter Bauland – anschliessend an die letzten Wohneinheiten Richtung Rigi First – an die Mont Rigi Society AG in Gersau verkauft.

Nun hat Patrick Heuscher, der frühere internationale Beach-Volleyball- Spieler, die Firma gegründet und eintragen lassen. Im Bezirk Gersau, wo das Land liegt, sind keine Zweitwohnungen möglich. Was also plant die neue Firma auf der Scheidegg?

Klare Ziele für eine erste Projektstudie

«Wir sind noch ganz am Anfang. Es gibt Ideen, aber noch kein konkretes Projekt», sagt Patrick Heuscher im Gespräch mit dem «Boten der Urschweiz ». Erste Gespräche mit Nachbarn und Umweltverbänden hätten stattgefunden und seien positiv verlaufen, so der Unternehmer, der in Frauenfeld wohnt und in Gersau an Firmen beteiligt ist. Mit der neu gegründeten Mont Rigi Society soll jetzt die konkrete Planung an die Hand genommen werden. Heuscher: «Wir werden bald einem Architekturbüro den Auftrag für eine Vorstudie erteilen.»

Klarheit herrscht derzeit aber, welche drei Hauptziele mit dem neuen Projekt auf der Rigi umgesetzt werden sollen. «Wir wollen erstens das soziale Leben fördern. Nachbarschaftliches soll unterstützt werden», sagt Heuscher. Gerade die Pandemie mit dem Lockdown habe gezeigt, was für einen hohen Wert gute Nachbarschaft habe. Zweitens soll auf Rigi Scheidegg möglichst ökologisch, also mit Naturmaterialien, gebaut werden. «Wir glauben an diese Bauart», betont Heuscher. Denn diese Bauweise sei auf lange Frist nicht nur billiger, sondern auch wichtiger. Ziel sei denn, Häuser zu bauen, die 300 Jahre halten werden. «Das ist keine Utopie, sondern möglich», so Heuscher. Entsprechend ausgestaltet werden soll auch der Energiebereich. Hier wird, als drittes Ziel, auf Autarkie gesetzt. «Wir wollen etwas Ressourcenschonendes bauen, das möglichst stark mit der Natur verbunden ist».

Kombination von Tourismus und Ganzjahreswohnsitz

Es sei also ein spezielles Vorhaben mit einer speziellen Note, das da umgesetzt werde soll, erklärt Heuscher selber: «Es ist uns bewusst, dass keine Zweitwohnungen entstehen dürfen. Und wir wissen, dass wir hier eine sensible Parzelle erworben haben, bei der es gilt, auf die Natur und die Umgebung Rücksicht zu nehmen». Er ist überzeugt, dass nicht alle Leute so wohnen möchten. Es seien aber sicher zwei bis drei Prozent, denen der Rückzug und die Ruhe so wichtig seien, dass sie sich einen permanenten Wohnort an diesem Ort vorstellen könnten. «Die Gespräche haben gezeigt, dass sich die heutigen Scheidegg-Aufenthalter und Bewohner auf neues Leben auf dem Berg freuen.» Heuscher geht davon aus, dass es mehrere Gebäude sein werden, die auf dem Berg neu entstehen. Im Vordergrund könnte am Schluss eine Mischform zwischen touristischer Lösung und neuem Platz für ganzjähriges Wohnen stehen. Heuscher: «Wir wollen einen Treffpunkt für Menschen ermöglichen, die für unsere Ziele ein offenes Ohr haben.» Bis wann es so weit sein wird, ist heute ebenfalls noch offen.

