Datenanalyse zeigt wie Personen aus dem Kanton Schwyz wohnen

Wohnverhältnisse So wohnen Schwyzerinnen und Schwyzer Der Durchschnittsmietpreis ist von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich. Schwyz schwingt mit Zug und Zürich obenaus. Petra Imsand Jetzt kommentieren 24.02.2023, 06.20 Uhr

Die Wohneigentumsquote liegt im Kanton Schwyz bei 40,2 Prozent. Bild: Petra Imsand

2021 haben rund 64 Prozent der Schweizer Haushalte in einer Mietwohnung gelebt. 1,4 Millionen Haushalte lebten im Wohneigentum. Im Kanton Schwyz lag die Wohneigentumsquote bei 40,2 Prozent. Im kantonalen Vergleich ergibt dies einen Platz im Mittelfeld.

Am höchsten ist die Quote im Kanton Appenzell Innerrhoden, hier ist nur knapp ein Drittel der Wohnungen gemietet, gefolgt vom Wallis (55,2 Prozent) und vom Kanton Jura (49,6 Prozent). Im Kanton Basel-Stadt wohnt hingegen nur gerade in 16 Prozent aller Wohnungen die Person, welche sie besitzt.

In der Schweiz bezahlen Mieterinnen und Mieter im Durchschnitt 1393 Franken Miete pro Monat, ohne Neben- und Heizkosten. Am höchsten ist der monatliche Nettomietpreis im Schnitt im Kanton Zug mit 1824 Franken, gefolgt von Zürich mit 1628 Franken. Platz 3 belegt der Kanton Schwyz mit 1593 Franken. Am günstigsten wohnt es sich im Kanton Jura mit 961 Franken im Monat.

Mietwohnungen werden häufiger mit fossilen Energiequellen beheizt

Während Heizöl und Gas mit Blick über alle Kantone 71 Prozent der Mietwohnungen heizte, war dies nur in 59 Prozent der Eigentumswohnungen der Fall. Das Bundesamt für Statistik führt dies darauf zurück, dass Mieterinnen und Mieter häufiger in grossen, mit Öl- und Gaskesseln ausgerüsteten Gebäuden wohnen.