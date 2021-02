In der Nacht auf Montag ist in einem Haus an der Strählgasse in Wollerau ein Feuer ausgebrochen. Eine Frau und ihr Sohn konnten sich aus eigener Kraft ins Freie begeben, für die Rettung einer weiteren Frau musste die Feuerwehr die Wohnung gewaltsam öffnen.

Aktualisiert 01.02.2021, 12.36 Uhr