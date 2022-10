Wollerau: Lastwagen überschlägt sich, Fahrer verletzt

Wollerau Lastwagen überschlägt sich – 20-jähriger Fahrer verletzt sich erheblich Bei einem Unfall auf der Hauptstrasse in Wollerau geriet ein Lastwagen in Schieflage und überschlug sich daraufhin. Die Strasse musste gesperrt werden. 17.10.2022, 16.00 Uhr

Ein Lastwagen überschlug sich am Montagmittag auf der Hauptstrasse in Wollerau talabwärts in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen. Wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt, verletzte sich der 20-jährige Fahrer dabei erheblich. Er konnte von Passanten aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine ausserkantonale Klinik.