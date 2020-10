Womöglich waren Drogen im Spiel: Autofahrer verursacht Frontalkollision in Ibach (SZ) In Ibach (SZ) ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall. Der Verursacher der Frontalkollision dürfte unter Drogeneinfluss gestanden haben. 28.10.2020, 07.44 Uhr

Der Verursacher dieser Frontalkollision in Ibach SZ dürfte unter Drogeneinfluss gestanden haben. Bild: Kantonspolizei Schwyz

(sda) Ein mutmasslich berauschter Autofahrer hat am Dienstagabend in Ibach SZ eine Frontalkollision verursacht.Der 50-Jährige war auf der Gotthardstrasse Richtung Brunnen SZ unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal in einen Personenwagen fuhr.