Zentralschweiz Der Wasserstand des Vierwaldstättersees ist derzeit tief Wenig Wasser ist im Vierwaldstättersee im Frühling üblich. Jetzt liegt der Pegel nur noch wenige Zentimeter über dem für die Schifffahrt nötigen Minimum. Das sorgt in Schwyz für Beunruhigung. Andreas Seeholzer 26.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wasserstand im Vierwaldstättersee ist tief. Am 21. April lag er kurzzeitig sogar bei 433,32 Metern über Meer, also gerade mal sieben Zentimeter über dem Minimum. Die unterste zulässige Grenze für den Wasserstand im Vierwaldstättersee liegt bei 433,25 Metern über Meer – diesen Stand benötigt die Kursschifffahrt, um beim KKL in Luzern anlegen zu können.

Blick vom Stanserhorn aus auf den Vierwaldstättersee



Bild: Manuela Jans-Koch (12. März 2021)

Der tiefe Wasserstand beunruhigt Wernotto Camenzind, Strandbadleiter im Kindli bei Gersau. Wie Camenzind sagt, ist es ein Tiefststand, «wie ich ihn noch nie erlebt habe». Das Holz im Nichtschwimmerbecken sollte nicht aus dem Wasser schauen, sagt er, «so beginnt es zu faulen». Den Grund für den tiefen Wasserstand vermutet er bei der Wehranlage in Luzern, «die lassen zu viel Wasser ab». Ein tiefer Wasserstand führe auch dazu, dass die Mauern unterspült werden, was zu Schäden führe.

Wehr hat «keine negativen Auswirkungen»

Nach dem Bau der neuen Wehranlage in Luzern in den Jahren 2009 bis 2011 wurden die Auswirkungen der neuen Anlage mit einem Umweltmonitoring über sieben Jahre beobachtet, «damit allfällig nötige Korrekturen vorgenommen werden könnten», hiess es bei Bauabschluss 2011. Die Uferkantone haben 2011 den Betrieb und den betrieblichen Unterhalt der Anlage dem Kanton Luzern übertragen. Dieser delegiert diese Aufgabe an die Stadt Luzern, die mit einer Wehrmannschaft aus dem Zimmerwerk die Wehrbedienung übernimmt. 2017 war das Fazit der Luzerner Regierung positiv – das entsprechende Wehrreglement wurde definitiv in Kraft gesetzt. Laut der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern und dem Schlussbericht des Umweltmonitorings wurden keine negativen Auswirkungen der geänderten Seeregulierung auf die Hydrologie festgestellt.

Bei der Luzerner Abteilung Naturgefahren ist Daniel Arnold Projektleiter für das Reusswehr. Wie er auf Anfrage ausführt, liegt der Wasserstand auch bei Tiefwasser seit der Sanierung des Wehrs nicht generell niedriger, «davon gehen wir nach unseren Beobachtungen aus». Sobald der Wasserstand 433,45 unterschreite, werde der Abfluss zusätzlich gebremst. Die unterste Grenze sei aufgrund der Schifffahrt 433,25 Meter über Meer.

«Aber auch dieser Wert könnte bei grosser Trockenheit theoretisch unterschritten werden.»

Das Kraftwerk hat «keinen Einfluss»

Laut Arnold werden 24 Zielgrössen für die Steuerung des Wehrs berücksichtigt. Nebst der erwähnten Mindestwassermenge gibt es zum Beispiel die Restwassermenge, die in die Reuss abfliessen muss. «Alle 24 Werte in Einklang zu bringen, ist oft schwierig oder sogar unmöglich, da einige Zielgrössen sich zuein­ander widersprüchlich verhalten», sagt Arnold. Daher sei ein Kompromiss eines gesamtheitlichen Optimums anzustreben.