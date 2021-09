Zertifikatspflicht Bei Schwyzer Wirten formiert sich Widerstand Der Bund weitet die Zertifikatspflicht aus. Welche Wirte werden sich ab Montag der Anweisung widersetzen? In Innerschwyz kursiert ein Rundschreiben. Andreas Seeholzer Jetzt kommentieren 08.09.2021, 21.25 Uhr

Laut dem Aushang der Pension Betschart in Schönenbuch sind alle herzlich willkomen, egal ob geimpft oder getestet. Bild: Andreas Seeholzer/ Bote der Urschweiz

Und so ist es am Mittwoch gekommen, wie es kommen musste: Der Bundesrat hat ab nächstem Montag die Zertifikatspflicht unter anderen auch für Gaststätten verordnet. Zu dieser Brisanz wollte sich der Schwyzer Regierungsrat und Vorsteher des Sicherheitsdepartements, Herbert Huwiler, vorerst nicht äussern. Ausser: «Wir müssen sicherstellen, dass die Umsetzung vollzogen wird und auch entsprechende Kontrollen durchgeführt werden.»

Wie Bundesrat Alain Berset an der Medienorientierung sagte, «können die Kantone Bussen aussprechen und Schliessungen vornehmen». Damit liegt der Ball nun bei der Schwyzer Regierung. «Wir brauchen nun etwas Zeit», sagte Huwiler am Mittwoch dazu, «aber bis am Montag, wenn die neuen Vorgaben auch gelten, werden wir bereit sein.»

Klar ist heute schon, dass für einen Gastwirt, der die Vorgaben nicht befolgt, Bussen bis zu 10'000 Franken ausgesprochen werden können und gar die Schliessung der Gaststätte droht. Für Besucher eines Restaurants ohne entsprechendes Zertifikat gilt eine Busse von 100 Franken. Laut Bund können es die Kantone beim ersten Verstoss bei einer Verwarnung belassen, danach gilt es aber ernst.

Derweil teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch auf Anfrage mit: «Stellen unsere Polizistinnen und Polizisten bei Kontrollen eine Missachtung der Covid-Vorschriften fest, werden die Fehlbaren angesprochen und aufgefordert, die geltenden Regeln einzuhalten.» Uneinsichtige (Wirte oder Verantwortliche) müssen damit rechnen, «dass sie wegen Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung bei der Kantonalen Staatsanwaltschaft angezeigt werden». Ein allfälliges Strafmass werde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ausgesprochen.

Wie der «Bote» bereits berichtete, gedenkt Bruno Suter, Wirt im Restaurant Hölloch in Muotathal, die Vorgaben nicht einzuhalten. Wenn der Bundesrat beschliesse, dass nur noch mit Zertifikaten die Beizen besucht werden dürfen, mache er nicht mit. «Ich kontrolliere doch nicht jeden, der in meine Beiz will», sagt er, «und ich verbiete auch niemandem, bei mir einzukehren.»

Auch die Betreiber der Pension Betschart an der Schönenbuchstrasse in Ibach wollen nicht mitmachen. Sie schreiben im Aushang, dass sie sich dabei auf die Bundesverfassung mit den Artikeln 27, Wirtschaftsfreiheit, und 8, Diskriminierungsverbot, stützen. Das Schreiben im Aushang der Pension Betschart ist unter den Schwyzer Wirten gestreut worden. Wer davon sich auch nach dem Entscheid des Bundesrat von nicht an die Vorgaben halten wird, ist nicht klar. Sicher aber die Pension Betschart. Wie Wirt Gian-Reto Rodigari sagt, «haben wir Wirte keine Vollmacht, die Gäste zu kontrollieren, wir sind auch keine ausgebildeten Polizisten.»