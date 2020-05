Velofahrer erleidet Kopfverletzung nach einer Kollision mit einem Auto in Ingenbohl – Polizei sucht Zeugen Bei einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Velofahrer wurde letzterer am Kopf verletzt. Die Kantonspolizei Schwyz sucht Zeugen. 25.05.2020, 17.01 Uhr

(dvm) Am Montagmittag kurz vor 12 Uhr fuhr ein 68-jähriger Autofahrer auf der Schwyzerstrasse in Ingenbohl Richtung Brunnen. Verkehrsbedingt hielt er beim Fussgängerstreifen vor der Verzweigung zur Seewenstrasse an, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt. Als der Autofahrer wieder anfuhr, näherte sich aus entgegengesetzter Richtung ein Fahrradfahrer, welcher nach links abbiegen wollte. In der Folge kollidierten die beiden.