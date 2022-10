Vor Roger Federers Villa liegt ein Wrack unter Wasser

Zürichsee Vor Roger Federers Villa liegt ein altes Wrack unter Wasser Unweit vom neuen Anwesen des Tennisstars befindet sich ein gesunkenes Schiff. Es ist wohl das älteste, das je im Zürichsee gefunden wurde. Michel Wenzler Jetzt kommentieren 11.10.2022, 17.42 Uhr

Gespenstische Szenerie: Ein Taucher erkundet das Wrack, da seit Jahrhunderten im See vor Feldbach liegt. Bild: Markus Inglin

Es mag vielleicht etwas respektlos wirken, ein Wrack auf den Namen eines abtretenden Tennisstars zu taufen. Ein paar Taucher, die im Zürichsee auf ein gesunkenes Schiff gestossen sind, haben aber genau dies getan – wenn auch nicht mit bösen Hintergedanken. Vielmehr wollten sie damit Roger Federer ehren: Denn das jahrhundertealte Transportschiff, das sie in der Feldbacher Bucht entdeckten, liegt direkt vor dem künftigen Heim des Sportlers. Dort, in Kempraten, lässt er derzeit am See ein neues Anwesen errichten.

Bereits seit dem Frühling, als Federer noch auf sein Comeback hoffte, erforschen die Mitglieder des Vereins Swiss Archeodivers das Wrack. Sie haben es aber schon einige Jahre zuvor gefunden und sogleich nach Federer benannt.

Die Gruppe um Taucher Adelrich Uhr taucht regelmässig Stellen im See ab, an denen sie versunkene Schiffe vermutet. Als Basis dienen den Hobbyforschern Unterwasserkarten, die ihnen das kantonale Amt für Archäologie und Denkmalpflege zur Verfügung gestellt hat. Auf diesen suchen sie nach unnatürlich wirkenden Erhebungen auf dem Seegrund, deren Umrisse einem Schiffsrumpf ähneln. Stossen sie dann tatsächlich auf ein Wrack, dürfen sie es jeweils mit Einwilligung der Zürcher Kantonsarchäologie untersuchen.

Anhand der Fotos haben Forscher das Schiff rekonstruiert. Bild: PD

So war es auch beim Wrack «Roger Federer». Es liegt in einer Tiefe von zwölf Metern zwischen Feldbach und Kempraten, praktisch auf der Grenze zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen. Als die Taucher es erkundeten, merkten sie schnell, dass sie ein besonders altes Exemplar vor sich hatten. «Es ist anders gebaut als jene Schiffe, die wir bisher im Zürichsee gefunden haben», sagt Projektleiter Uhr. Zum Beispiel hat das Wrack kein fest montiertes Heckruder, wie es bei Schiffen ab 1850 eingebaut wurde. Stattdessen wurde es mit einem sogenannten Streichruder gesteuert, das durch eine dreieckige Öffnung in der Bordwand ins Wasser gelassen werden konnte. «Die Bauweise entspricht jener, wie sie ab dem 16. Jahrhundert und bis um 1800 üblich war», sagt Adelrich Uhr.

Bäume in den 1780er-Jahren gefällt

Der Freizeitforscher und Schiffsexperte hat zwei Holzproben – ein Stück einer Seitenplanke aus Weisstanne und ein Teil einer Halterung aus Fichtenholz – vom Amt für Städtebau der Stadt Zürich untersuchen lassen. Mittels Dendrochronologie, also Baumringdatierung, hat dieses das mögliche Alter bestimmt. Die Bäume wurden demzufolge 1785 respektive 1789 gefällt – wobei das Amt die Datierung als unsicher einstuft, da die Proben zu wenig Jahrringe aufweisen.

Im Schlamm steckte eine Schaufel

Die Bauweise passt jedoch gemäss Uhr genau in diese Zeit. Er glaubt zudem, dass das Schiff nicht später als 1790 gesunken sein kann. Denn die damaligen gesetzlichen Bestimmungen schrieben vor, dass ein Ledischiff nicht länger als zwei bis drei Jahre gebraucht werden durfte. Dies aus Sicherheitsgründen, da die Boote aufgrund der Bauweise nur für so kurze Zeit «stif und starck» waren. Behält Adelrich Uhr mit seiner zeitlichen Einschätzung recht, ist der Fund in der Feldbacher Bucht das älteste Schiff, das je im Zürichsee gefunden wurde. Als ältestes Exemplar galt bis anhin ein Ledischiff, das 2004 in 15 Metern Tiefe vor Wädenswil entdeckt wurde. Es wurde gemäss einer dendrochronologischen Analyse im späten 18. Jahrhundert gebaut.

Auf ältere Schiffe stiess man bisher im Zürichsee nicht – abgesehen von Überresten einfacher Einbäume bei Ausgrabungen im Bereich prähistorischer Seeufersiedlungen. Dies liegt daran, dass versunkene Schiffe mit der Zeit nicht mehr sichtbar sind, da sie über die Jahrhunderte von Sedimenten und Ablagerungen zugedeckt werden. Auch das Wrack «Roger Federer», das nicht mehr als 16 Meter lang und 3 Meter breit ist, liegt zu einem grossen Teil im Seegrund. Unter einer dicken Schlammschicht fanden die Taucher zudem Bretter, Rundhölzer sowie eine Schaufel, die vom Schiff stammen müssen.

Schiff brach unter Wasser

Uhr hat eine Theorie, wie das Schiff vor rund 235 Jahren gesunken sein könnte. Er geht davon aus, dass beim Unglück die Ladung – mehrere Tonnen Sandsteine – von der Mitte des Schiffs nach hinten rutschte, sodass das Heck wie ein Pfahl in den Seegrund gerammt wurde.

Der Bug ragte wohl noch lange schräg in die Höhe und befand sich etwa zwei bis vier Meter über dem Grund. Dann irgendwann brach das Schiff in der Mitte auseinander, sodass fortan auch der vordere Teil auf dem Seeboden lag und ebenfalls nach und nach von Sedimenten zugedeckt wurde. Da sich im Zürichsee pro Jahr ein bis zwei Millimeter Sediment ablagern und der vordere Teil des Schiffs nur von einer gut zehn Zentimeter dicken Schicht bedeckt ist, geht Uhr davon aus, dass dies vor 80 bis 100 Jahren passiert sein könnte.

Das Schiff ist stark zerstört: Stürme und Wellen, die auch in zwölf Meter Tiefe noch eine zerstörerische Wirkung haben können, haben den Bug in Einzelteile zerlegt und zerstreut. Geborgen wird das Schiff dennoch nicht, da jener Teil, der unter der Seekreide liegt, darin besser konserviert ist.

Sandsteinbrocken aus dem Steinbruch Nuolen

Auch die Ladung bleibt auf dem Seegrund. Adelrich Uhr hat berechnet, dass es rund 36 Tonnen Sandsteinbrocken sein müssen. Proben davon haben ergeben, dass das Gestein mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem noch immer betriebenen Steinbruch aus Nuolen am Obersee stammen muss, da es die für dort typische graugrüne Verfärbung aufweist.

Die Steine waren damals wohl für den Häuserbau gedacht. Heutzutage würden sie eher nicht mehr hierfür verwendet – zumindest nicht in Kempraten. Denn der Bau, der dort zurzeit für Roger Federer und seine Familie hochgezogen wird, besteht hauptsächlich aus Beton.

