Zug kollidiert mit Auto – Bahnverkehr zwischen Pfäffikon und Lachen ist unterbrochen In Pfäfikon ist es zu einem Zusammenstoss zwischen einem Zug und einem Auto gekommen. Es kommt zu grossen Behinderungen im Pendlerverkehr. 02.07.2020, 07.42 Uhr

(zim) Am frühen Donnerstagmorgen sind in Pfäffikon ein Zug und ein Auto miteinander kollidiert. Wie die SBB mitteilen ist der Bahnverkehr zwischen Pfäffikon und Lachen beeinträchtigt. Betroffen sind laut SBB die Linien EC, IC3 und S2. Passagiere müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen.

Aufgrund des Unfalls werden Reisende von Zürich HB

- nach Ziegelbrücke oder umgekehrt via Rapperswil umgeleitet

- nach Chur oder umgekehrt via St. Gallen umgeleitet

- nach Schwanden GL oder umgekehrt via Rapperswil umgeleitet



Die Dauer der Streckensperrung dauert laut SBB bis voraussichtlich 9 Uhr.

Hinweis

Weitere Infos auf sbb.ch/166