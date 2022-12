Schwyz: Dominique Gisin über den Ski-Nachwuchs

«Zukunft Muotathal» Dominique Gisin über den Schwyzer Ski-Nachwuchs: «Wir sind auf gutem Weg» Wie steht es um die Nachwuchsförderung im Schweizer Skisport? Und was geht Athletinnen und Athleten im Starthäuschen durch den Kopf? Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gisin war zu Gast bei «Zukunft Muotathal». Petra Imsand Jetzt kommentieren 26.12.2022, 20.13 Uhr

Wenn es vor dem Theatersaal in Muotathal am Freitagabend schon keinen Schnee hatte, so wurde zumindest darüber gesprochen, und zwar mit einer Persönlichkeit, welche sich bestens damit auskennt und das zahlreich erschienene Publikum von Beginn an mit ihrer offenen und sympathischen Art in ihren Bann zog. Die ehemalige Skirennfahrerin Dominique Gisin war zu Gast in der Serie «Ein Dorf, ein Gast» des Vereins Zukunft Muotathal und berichtete spannend aus eigener Erfahrung.

Bereits im Alter von eineinhalb Jahren stand sie zu Hause in Engelberg zum ersten Mal auf Skiern. Dominique Gisin erfüllte sich den Lebenstraum, Skirennfahrerin zu werden. 2014 krönte sie ihre Karriere in Sotschi mit dem Olympiasieg in der Abfahrt – ein Happy End. Während ihrer Karriere gab es jedoch nicht nur Freudentränen. Auf einen Durchbruch folgte oftmals eine Verletzung. Ein Jahr nach Olympiagold trat sie 2015 aus dem Skirennsport zurück, studierte Physik an der ETH in Zürich, absolvierte die Ausbildung zur Berufspilotin. Gisin ist Botschafterin für das Schweizerische Rote Kreuz und Delegierte des Stiftungsrats der Schweizer Sporthilfe, einer gemeinnützigen Non-Profit-Organisation. Seit 50 Jahren unterstützt diese Stiftung Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg an die Weltspitze.

Gisin sprach offen über ihre zahlreichen Unfälle

In der rund einstündigen Podiumsdiskussion lag der Schwerpunkt unter anderem auf der Nachwuchsförderung im Schweizer Skisport. «In den Verbänden und auch national sind wir auf gutem Weg», betonte Gisin und lobte auch die Arbeit, welche diesbezüglich im Kanton Schwyz gemacht wird. «So viele Athletinnen und Athleten aus diesem kleinen Kanton mischen in der Weltspitze mit. Für die Nachwuchsförderung wird sehr viel getan, und man merkt auch, dass sehr viel Engagement dahintersteckt.» Auf die Frage, wo man bezüglich Förderung noch etwas nachjustieren könnte, meinte Gisin im Anschluss an die Veranstaltung gegenüber dem «Boten»: «Aus meiner persönlichen Perspektive in den Bereichen Reha oder Wiedereingliederung der Athletinnen und Athleten, welche verletzt waren. Da gibt es sicher noch Potenzial. Verletzungen gehören in unserem Sport leider in einem gewissen Mass mit dazu. Umso wichtiger wäre es, dass man die Betroffenen auffängt und gut betreut.»

Dominique Gisin weiss, wovon sie spricht. Nicht weniger als neun Mal lag sie während ihrer aktiven Karriere auf dem OP-Tisch. Offen sprach sie im gut besuchten Theater Muotathal über die zahlreichen Unfälle, die Schattenseiten. «Im Sport ist der Körper das Kapital. Es gab viele sehr schwere Momente. Jeweils wieder bei null zu beginnen, war alles andere als leicht. Doch meine Leidenschaft für den Sport war grösser. Ich hatte stets das Gefühl, dass ich dafür gemacht bin.»

Mit Blick in die Zukunft wurde auf dem Podium auch das Thema Klimawandel aufgegriffen. Im Muotatal taut der letzte Rest Schnee zu Weihnachten. Das schmerzt auch im Herzen von Winterliebhaberin Dominique Gisin. «Es wird immer wärmer, das tut weh.» Die Entwicklung sei extrem frappant. «In Engelberg ist nicht mehr die Rede davon, dass der Gletscher schmilzt. Der Gletscher stirbt, und in den nächsten zehn Jahren werden wir an diese Beerdigung gehen. Ob wir in 150 Jahren in der Schweiz noch Ski fahren können, liegt an uns.»

«Meine Schwester singt am Start»

Gegen Ende der Veranstaltung beantwortete Dominique Gisin sichtlich erfreut zahlreiche Fragen aus dem Publikum. So unter anderem, was ihr im Starthäuschen jeweils durch den Kopf gegangen sei. «Das ist sehr individuell. Meine Schwester singt ja bekannterweise immer vor dem Start. Bei mir war es etwas anderes. Gerade als junge Athletin habe ich sehr viel über den Instinkt gearbeitet. Oft habe ich auch immer wieder dieselben Sätze wiederholt.»

Eine weitere Frage aus dem Publikum mit Blick in die Zukunft: «Wünschen Sie sich, dass sich die nächste Generation auch in den Skisport verliebt?» Dominique Gisin, im achten Monat schwanger, scheute auch diese private Frage nicht und antwortete schmunzelnd: «Ich würde es meiner Tochter niemals verbieten. Sollte sie sich aber nicht in den Skisport verlieben, ist es halt so. Das Schönste ist, wenn gerade junge Menschen Feuer für etwas entwickeln.» Und lachend fügte sie hinzu: «Gut, Fussball wäre schon ein wenig schlimm.»

