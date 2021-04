Tag der First Responder Medizinische Erstversorgung von Patienten: Diese 26-Jährige hatte mehr als nur einen Schutzengel Am heutigen 14.4. – dem Tag der Notrufnummer 144 – zeigt dieses Beispiel eindrücklich, wie wichtig im Ernstfall jede Minute ist. Petra Imsand / Bote.ch 14.04.2021, 14.23 Uhr

In den Gemeinden des Talkessels wurden in den letzten Monaten die Spezialgruppen weiter aufgebaut. Bild: PD

«Es ist mehr als ein Wunder.» Mit diesen Worten beschreiben die beiden Freundinnen Sybille und Daniela (Namen durch die Redaktion geändert) den Umstand, dass sie heute zusammen glücklich an einem Tisch sitzen können. Keine Selbstverständlichkeit.

Es geschah an einem Herbstabend vor zwei Jahren. Die beiden treffen sich zu einem Frauenabend. «Ich fühlte mich gesund und habe mich sehr auf den Abend gefreut», erinnert sich die damals 26-jährige Daniela.

Während des gemeinsamen Abendessens bricht Daniela plötzlich zusammen und liegt regungslos auf dem Boden. Ihr Leben hängt am seidenen Faden.



40 Minuten zwischen Leben und Tod

«Ich rannte in die Wohnung des Nachbarn und holte ihn zur Hilfe», erinnert sich Sybille. Dieser begann umgehend mit der Herzdruckmassage. Sybille verständigte den Notruf unter der Notrufnummer 144.

Nur kurze Zeit später geht beim diplomierten Rettungssanitäter HF René Eichhorn während einer Sitzung die Alarmierung «Herz-Kreislauf-Stillstand, Patientin 26-jährig» ein. Der First Responder steigt in sein Notarzteinsatzfahrzeug und fährt von Seewen nach Schwyz.

Während der Nachbar die Herzdruckmassage weiterführt, übernimmt René Eichhorn, welcher als First beziehungsweise Rapid Responder vor Ort war, die medizinische Erstversorgung der Patientin.

Wenig später treffen Urs Eichhorn als weiterer Rettungssanitäter und eine Notärztin ein. Nach mehrmaliger Defibrillation und weiterführenden Reanimationsmassnahmen erlangte Daniela nach 40 Minuten wieder einen Kreislauf. Daraufhin wurde sie mit einem Helikopter der Rega ins Luzerner Kantonsspital geflogen.

Heute sitzen die beiden wieder zusammen an einem Tisch. Glücklich.

«Ich hatte an besagtem Tag vor zwei Jahren mehr als nur einen Schutzengel»,

sagt Daniela und lächelt ihre beste Freundin an.

Ersthelfer vor Ort – ein sinnvoller Wettlauf

Im Falle eines schweren medizinischen Notfalls werden mittels Sanitätsnotrufzentrale die First Responder zusätzlich zu den Rettungsdiensten aufgeboten. Die Erstversorgung beinhaltet die lebensrettenden Basismassnahmen wie Herzdruckmassage und Defibrillation sowie die Betreuung des Patienten.

Alex Triner, Verantwortlicher für die First Responder Gruppen im inneren Kantonsteil beim Rettungsdienst Schwyz. Bild: PD

«Gerade beim Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute», betont Alex Triner, Verantwortlicher für die First-Responder-Gruppen im inneren Kantonsteil beim Rettungsdienst Schwyz.

First Responder gewinnen an Bekanntheit

In den Gemeinden des Talkessels wurden in den letzten Monaten die Spezialgruppen weiter aufgebaut. Neu rücken auch in Steinen, Steinerberg, Rothenthurm und Gersau bei medizinischen Notfällen First Responder aus.

Für die Gemeinden Arth, Morschach und Riemenstalden sind Gespräche im Gang, damit baldmöglichst eine Lösung gefunden werden kann.

«Unser Ziel ist, dass die Bevölkerung im und um den Talkessel bei einem medizinischen Notfall auf schnelle und professionelle Überbrückungshilfe zählen kann.»

Simon Fischer, ärztlicher Leiter der mobilen Sanitätshilfsstellen. Bild: PD

Simon Fischer ist Oberarzt der Anästhesie im Spital Schwyz. Im Rahmen seiner Funktion als ärztlicher Leiter der mobilen Sanitätshilfsstellen ist er auch der ärztliche Leiter der First Responder im Kanton Schwyz. Für ihn steht fest: «Eine lückenlos funktionierende Rettungskette ist essenziell für den Outcome der Patientin oder des Patienten.»

Die herausfordernde Topografie im Kanton bedinge, dass mögliche Zeitverluste mit effizienten Entscheidungen kompensiert werden müssen. «Ideal wäre eine kantonal flächendeckende Abdeckung durch First Responder für spezifische medizinische Notfälle, vor allem in Gebieten, wo der Rettungsdienst eine längere Anfahrtszeit hat», sagt Fischer.

First Responder Georg Marty. Bild: Petra Imsand

Im Gespräch mit verschiedenen First Respondern wird klar: Helfen ist für sie eine Selbstverständlichkeit. So auch für Georg Marty, welcher sich zudem in der Feuerwehr engagiert. «Wir können wichtige Minuten überbrücken. Und wer weiss, vielleicht werde ich selbst auch mal froh sein, gibt es Menschen, welche sich als First Responder ausbilden lassen und im Ernstfall auch mir helfen können», so Marty. Bei einem Einsatz sei klar: «Es geht um Leben und Tod.»

Arbeitgeber zeigt Verständnis, wenn Alarm losgeht

Flavia Betschart Bild: PD

Auch Flavia und Ramona Betschart sind First Responder. «First Responder zu sein, ist für mich eine grosse Herzensangelegenheit. Es ist für mich selbstverständlich, in einer lebensbedrohlichen Situation den Menschen zu helfen und Leben zu retten», so Flavia Betschart.

Dank dem Verständnis ihres Arbeitgebers sei es ihr möglich, dass sie während der Arbeitszeit diese Funktion auch ausüben könne. «Ich bin froh, ein Teil dieser Organisation zu sein.»

Ramona Betschart Bild: PD

Auch ihre Schwester Ramona steht Menschen in Not zur Seite. «Ich bin First Responder, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, Erste Hilfe zu leisten, denn dabei zählt jede Minute.»

Hinweis: Interessierte Personen können sich per Mail unter info@rdsag.ch als First Responder melden.